Британку не пустили на рейс в Таиланд, билет на который стоил 7000 фунтов, из‑за дефекта в паспорте

Семья Олдхэм из Великобритании не смогла улететь в отпуск в Таиланд из‑за небольшого дефекта в паспорте дочери, сообщает Manchester Evening News. Билет стоил 7000 фунтов стерлингов (почти 850 тыс. рублей).
Семья пытались зарегистрироваться на свой рейс, когда сотрудник Qatar Airways заметил небольшой разрыв на странице с фотографией паспорта 24-летней Бетани. Документ не приняли и девушке отказали в полете. По словам семьи, это совсем маленький разрыв, который можно даже не заметить.
Родители девушки Сюзанна и Стивен решили остаться с дочерью, а ее бойфренд отправился в Таиланд один. После этого мама подошла к стойке другой авиакомпании и заплатила дополнительные 5000 фунтов стерлингов (613 тыс. рублей) за поездку в Турцию.
«У нас были планы поехать и посмотреть на слонов, на острова, на все. Мы ждали этого праздника 12 месяцев. Мне повезло, что я могу пойти к той стойке в аэропорту Манчестера и забронировать еще один отпуск», — рассказала Сюзанна. Сейчас у путешественников остались тайские баты на сумму 3 тыс. фунтов, они надеются вернуть эти деньги по туристической страховке.
Согласно законам Великобритании, паспорт считается поврежденным, если из‑за его состояния нельзя идентифицировать личность человека, например, когда вырвана страница или вылита жидкость, из‑за чего данные стерлись.
Qatar Airways выразила сожаления семье Олдхэм. Однако авиакомпания отказалась возмещать ущерб, поскольку «основная ответственность за правильную документацию лежит на пассажирах».
В июне тиктокер из Северной Каролины по случайному стечению обстоятельств оказался единственным пассажиром самолета на своем рейсе. И не пожалел: бортпроводники позволили ему выбрать любое место и любое блюдо, провели индивидуальный инструктаж и составили компанию на время полета.