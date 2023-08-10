Британку не пустили на рейс в Таиланд, билет на который стоил 7000 фунтов, из‑за дефекта в паспорте

«У нас были планы поехать и посмотреть на слонов, на острова, на все. Мы ждали этого праздника 12 месяцев. Мне повезло, что я могу пойти к той стойке в аэропорту Манчестера и забронировать еще один отпуск», — рассказала Сюзанна. Сейчас у путешественников остались тайские баты на сумму 3 тыс. фунтов, они надеются вернуть эти деньги по туристической страховке.