Mash: актера Гогунского не пустили в Грузию

Актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», не пустили в Грузию. Он вылетел обратным рейсом в Москву, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на своего подписчика и директора артиста Табриза Шахиди.
По словам очевидцев, Гогунского завели в самолёт под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Актер должен был участвовать в съемках проекта в Грузии, но даже не успел выйти в город.
Гогунского не пустили в Грузию по политическим причинам, уточнил Шахиди. Актер поддерживает российскую спецоперацию на территории Украины и неоднократно бывал в с концертами в зоне ее проведения, его позиция испортила отношения со многими его знакомыми и друзьями, в том числе с отцом, говорил он.
Ранее ТНТ приступил к съемкам сериала «Универ. 13 лет спустя», в котором появится персонаж Гогунского. По сюжету спортсмен и богатый бизнесмен Кузя попытается вернуть себе Машу, которая воспитывает двух детей, пока их отец Валя пропадает на работе в ожидании великого научного открытия.