Mash: актера Гогунского не пустили в Грузию

Гогунского не пустили в Грузию по политическим причинам, уточнил Шахиди. Актер поддерживает российскую спецоперацию на территории Украины и неоднократно бывал в с концертами в зоне ее проведения, его позиция испортила отношения со многими его знакомыми и друзьями, в том числе с отцом, говорил он.