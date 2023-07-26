ТНТ начал съемки сериала «Универ. 13 лет спустя». В шоу вернется Кузя

Телеканал ТНТ приступил к съемкам сериала «Универ. 13 лет спустя», сообщает TV Mag. Проект станет продолжением сериалов «Универ. Новая общага» и «Универ».
В «13 лет спустя» снимется актер Виталий Гогунский, сыгравший в «Универе» спортсмена Кузю (Эдуард Кузьмин). Помимо него, в сериале можно будет увидеть героев Арарата Кещяна (Майкл), Анны Хилькевич (Маша) и Станислава Ярушина (Антон).
Сюжет «13 лет спустя» развернется спустя три года после событий сериала «Универ. 10 лет спустя». В жизни Антона после разрыва с Кристиной появится взрослая дочь, Майкл всеми силами попытается вернуть жену Варю, а Маша в одиночку растит двоих детей, пока Валя пропадает на работе в ожидании великого научного открытия. Кузя приедет в Москву богатым бизнесменом по рабочим вопросам, но его чувства к Маше сохранились — и он попытается вернуть ее.
«Это культовый сериал и культовый персонаж. Все 10 лет мои соцсети были завалены сообщениями от фанатов: „Кузя, вернись“. И я, в конце концов, решил вернуться. Кузя возвращается в сериал „пельменным королем“, и я уверен, что всем будет интересно на это посмотреть», — рассказал Гогунский. Он назвал сценарий «13 лет спустя» самым смешным из всех, что он когда‑либо читал, — «прямо как в те старые добрые времена, в 2008 году».
В качестве постановщика проекта выступит режиссер-дебютант Семен Литовчин.