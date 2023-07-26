ТНТ начал съемки сериала «Универ. 13 лет спустя». В шоу вернется Кузя

«Это культовый сериал и культовый персонаж. Все 10 лет мои соцсети были завалены сообщениями от фанатов: „Кузя, вернись“. И я, в конце концов, решил вернуться. Кузя возвращается в сериал „пельменным королем“, и я уверен, что всем будет интересно на это посмотреть», — рассказал Гогунский. Он назвал сценарий «13 лет спустя» самым смешным из всех, что он когда‑либо читал, — «прямо как в те старые добрые времена, в 2008 году».