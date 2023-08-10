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«Это круто, чувак»: Тарантино оказался большим поклонником «Чумовой пятницы»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:14

Режиссер «Чумовой пятницы» Марк Уотерс рассказал, что Квентин Тарантино — большой поклонник фильма. Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter в честь 20-летия проекта.

По его словам, однажды на вечеринке Тарантино зажал режиссера в углу и начал подробно, кадр за кадром, описывать последовательность сцены на концерте в House of Blues.

«Он рассказывал, почему это была гениальная сцена и идеальный финал фильма, а я такой: „Это круто, чувак“. Квентин Тарантино как-будто бы мой фанат», — сказал Уолтерс.

«Чумовая пятница» 2003 года с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в главных ролях рассказывает о матери и дочери, которые однажды просыпаются в телах друг друга. В одной из самых запоминающихся сцен героиня Лохан исполняет песню «Take Me Away» со своей вымышленной группой Pink Slip во время музыкальной битвы.

Эта сцена оказала большое влияние на поп-культуру. Например, в прошлом году инди-поп-группа Муна на концерте перевоплотилась в Pink Slip и исполнила песню «Take Me Away».

В мае этого года стало известно, что Лохан и Кертис обсуждают участие в сиквеле «Чумовой пятницы». Продолжение культового фильма нулевых разрабатывает кинокомпания Disney. Над сценарием новой картины работает Элиза Холландер, чьи работы попадали в так называемый черный список лучших сценариев, которые не были реализованы.

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Квентин ТарантиноДжейми КертисЛиндси ЛоханМарк Уотерс
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