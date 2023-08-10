«Это круто, чувак»: Тарантино оказался большим поклонником «Чумовой пятницы»

«Чумовая пятница» 2003 года с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в главных ролях рассказывает о матери и дочери, которые однажды просыпаются в телах друг друга. В одной из самых запоминающихся сцен героиня Лохан исполняет песню «Take Me Away» со своей вымышленной группой Pink Slip во время музыкальной битвы.