Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис обсуждают участие в сиквеле «Чумовой пятницы»

Американские актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис могут сняться в сиквеле комедии «Чумовая пятница». Они обсуждают свое участие в проекте, сообщил Variety.
Продолжение культового фильма нулевых разрабатывает кинокомпания Disney. Над сценарием новой картины работает Элиза Холландер, чьи работы попадали в так называемый черный список лучших сценариев, которые не были реализованы.
Оригинальная лента вышла в 2003 году. Она рассказала об Анне и Тесс Коулман — девушке-подростке и ее матери, которые однажды обнаружили, что поменялись телами. Лохан и Кертис сыграли центральные роли в фильме.
Картина была основана на одноименном романе Мэри Роджерс, опубликованном в 1972 году. Впервые книгу Роджерс экранизировали еще в 70-х: в 1976 году на экраны вышел фильм с Барбарой Харрис и Джоди Фостер в главных ролях.
Кроме того, еще одна киноадаптация романа вышла в 1995 году. В ней снялись Шелли Лонг и Габи Хоффман. Версия 2003 года оказалась наиболее успешной и собрала в прокате более 160 млн долларов.
Слухи о возможном продолжении ленты появились в феврале 2023 года. Тогда Кертис опубликовала в соцсетях фото с Лохан с подписью: «Это пятница. Просто говорю! Держите чумовые кулачки!»
Позднее актриса подтвердила в интервью, что у «Чумовой пятницы» появится сиквел. «Это случится. Конечно, это случится», — заявила Кертис. Она отметила, что поклонники часто спрашивали ее о планах на сиквел во время промотура фильма «Хеллоуин заканчивается». После этого Кертис предложила Disney реализовать проект.