Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис обсуждают участие в сиквеле «Чумовой пятницы»

Позднее актриса подтвердила в интервью, что у «Чумовой пятницы» появится сиквел. «Это случится. Конечно, это случится», — заявила Кертис. Она отметила, что поклонники часто спрашивали ее о планах на сиквел во время промотура фильма «Хеллоуин заканчивается». После этого Кертис предложила Disney реализовать проект.