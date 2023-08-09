Новый вид сомиков назвали в честь Фродо Бэггинса

Неизвестный ранее вид рыб, обитающий в водах реки Нигер в Западной Африке, получил название в честь персонажа «Властелина Колец» — хоббита Фродо Бэггинса. О находке говорится в исследовании, опубликованном в журнале Ichthyology & Herpetology.
Речь идет о небольших сомиках-нижеротах, чья длина варьируется от 1,9 до 3,8 сантиметра. Их окрас коричневый, со светло-коричневыми пятнами на спине и желто-кремовым брюшком.
Рыбам дали название Chiloglanis frodobagginsi, сделав отсылку к персонажу «Властелина Колец» не случайно. Эти маленькие рыбки отделены от своего родственного вида на почти 5000 километров. Хоть до конца не ясно, как они оказались на таком большом расстоянии, но считается, что Chiloglanis frodobagginsi пережили «невероятное путешествие», как и герой романа Толкина.
Обнаружив рыбок, эксперты подумали, что это другой похожий вид — C.micropogon. Однако исследования показали, что эти рыбы различаются. От родственников Chiloglanis frodobagginsi отличают более крупные глаза, более длинные усы и меньшее число зубов.
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