Новый вид сомиков назвали в честь Фродо Бэггинса

Рыбам дали название Chiloglanis frodobagginsi, сделав отсылку к персонажу «Властелина Колец» не случайно. Эти маленькие рыбки отделены от своего родственного вида на почти 5000 километров. Хоть до конца не ясно, как они оказались на таком большом расстоянии, но считается, что Chiloglanis frodobagginsi пережили «невероятное путешествие», как и герой романа Толкина.