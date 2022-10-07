В Сербии открыли новый вид насекомого-хищника и назвали его в честь Новака Джоковича

В Сербии ученые открыли неизвестный науке вид пещерного насекомого-хищника. Первооткрыватели назвали его в честь знаменитого сербского теннисиста Новака Джоковича — «Дувалиус Джоковича» (лат. Duvalius djokovici), сообщает ТАСС.

Уникальное насекомое нашли в горной пещере недалеко от города Валево на западе страны. Его представители мелкие, абсолютно слепые и бесцветные, с длинными лапками и усиками, отметил представитель биологического факультета Белградского университета.

По мнению исследователей, «Дувалиус Джоковича» — очень древний вид, а его сохранившиеся потомки обитают в западной Сербии. Они привязаны к почве горы Мален и пещерам в окрестностях Валево.

Ученые решили назвать вид в честь Джоковича, поскольку нашли между теннисистом и насекомым несколько общих характеристик: скорость, силу, выносливость, эластичность и способность выживать в суровых условиях.

«Новый вид насекомого — хищник в подземной среде, а Новак — образно говоря, хищник на теннисном корте. Кроме того, они оба родом из Сербии», — отметили авторы открытия.

Это не первый биологический вид, названный в честь Джоковича. Недавно черногорские ученые описали новый для науки вид пресноводных улиток, который получил название «Травуниана Джоковича» (лат. Travuniana djokovici).