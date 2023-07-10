В Москве подорожало такси из‑за нехватки водителей

В Москве средний чек такси в Москве с января по июнь вырос на 15% (до 496 рублей). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Tinkoff Data.
При этом по всей России средний чек вырос на 11%, до 293 рублей, подчеркивают в Tinkoff Data. По данным исследовательской компании «Чек Индекс», с начала года в Москве чек на такси вырос на 12%, до 771 рубля, а в России — на 4%, до 435 рублей.
Эксперты считают, что рост цен связан с нехваткой водителей, подорожанием автомобилей, ОСАГО, бензина, запчастей, автомойки, а также с проблемами с работой GPS (после атаки дронов на Москву власти начали глушить сигнал).
Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что дефицит кадров возрос из‑за мобилизации. По данным сервиса «Авито Работа», число вакансий в такси по итогам первого полугодия выросло почти в девять раз год к году.