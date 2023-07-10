В Москве подорожало такси из‑за нехватки водителей

При этом по всей России средний чек вырос на 11%, до 293 рублей, подчеркивают в Tinkoff Data. По данным исследовательской компании «Чек Индекс», с начала года в Москве чек на такси вырос на 12%, до 771 рубля, а в России — на 4%, до 435 рублей.