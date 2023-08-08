В Риме десятки человек обратились за медпомощью во время концерта Трэвиса Скотта

В Риме не менее 60 человек обратились за медицинской помощью во время концерта американского рэпера Трэвиса Скотта. Об этом сообщило ANSA.
Неизвестный распылил перцовый баллончик в толпе поклонников Скотта. Люди почувствовали жжение в горле и глазах примерно за 10 минут до того, как на сцене появился рэпер Канье Уэст.
Пострадавшие быстро вышли из зала Circus Maximus. Концерт прерван не был. По словам одного из очевидцев, некоторые люди перелезали через ограду, чтобы выйти на свежий воздух.
«Ситуация была неконтролируемой, многие начали ругаться, они хотели попытаться найти виновных, но среди всех этих людей это было невозможно», — вспомнил мужчина.
Он отметил, что испугался паники и давки и попытался как можно скорее уйти с концерта, поскольку злоумышленники по-прежнему были поблизости. «Многие люди плакали, потому что не могли дышать», — вспомнил посетитель концерта.
Некоторые зрители предполагают, что газовый баллончик распылили, чтобы ограбить пришедших на выступление людей. Были ли действительно украдены вещи кого‑то из собравшихся на концерте, неизвестно.
В 2021 году во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в Хьюстоне произошла давка. Из‑за нее погибли 10 человек, еще более 20 зрителей были госпитализированы, всего пострадали свыше 300 людей.