«Ушел мастер кино»: в сети прощаются с Уильямом Фридкиным

Фридкин начал свою карьеру, снявшись в середине 1960-х годов в эпизоде сериала «Альфред Хичкок представляет» и нескольких телефильмах. Его карьера режиссера началась с таких фильмов, как «Хорошие времена», «Вечеринка в день рождения» и «Ночь, когда наехали на заведение Мински». Позже лента «Французский связной» принесла Фридкину «Оскар», а «Изгоняющий дьявола» стал классикой киноужасов.
После появления новости о смерти Фридкина, соцсети заполнили слова соболезнования от коллег и друзей постановщиков. Среди них — Гильермо дель Торо, Мэтт Ривз, Линда Блэр, Элай Рот, Майк Рейсс и другие.
Стивен Кинг,
Писатель («Зеленая миля», «Оно»)
«Очень жаль, что ушел из жизни Уилльям Фридкин, очень талантливый режиссер. Фильм „Изгоняющий дьявола“ замечательный, но для меня настоящей классикой стал „Колдун“».
Линда Блэр
Актриса, сыгравшая роль одержимой Риган МакНил в культовом фильме Фридкина «Изгоняющий дьявола»
«Билли Фридкин менял правила игры, мыслил нестандартно, был гением с невероятно смелой личностью и экстраординарными образами, которые приводили в восторг и коллег, и зрителей, и оставался настоящим новатором на протяжении всей своей карьеры в киноиндустрии. Каждый актер хотел работать с ним, и, возможно, моя история — самая пронзительная.
Взять реального 13-летнего подростка и убедиться в моей устойчивости, чтобы выдержать путешествие, в которое он собирался увлечь меня и весь мир. Его режиссура сопровождалась самоотдачей и строгой рабочей этикой. Его творческий подход к моей игре, всегда заставляющий задуматься, и точные указания, которые он давал мне в роли Риган. Он использовал новейшие спецэффекты, чтобы мое выступление было шокирующим и незабываемым».
Марк Хэмилл
Актер («Звездные войны»)
Илай Рот
Режиссер («Хостел», «Лихорадка»)
«Один из самых влиятельных режиссеров всех времен и народов, который, безусловно, изменил направление моей жизни благодаря фильму „Изгоняющий дьявола“. Он был невероятно мил и благосклонен ко мне в те несколько раз, когда мне посчастливилось с ним встретиться. Посмотрите фильм „Колдун“ [1977 года], если вы его еще не видели. Он был единственным в своем роде. Легенда».
Элайджа Вуд
Актер («Властелин колец»)
«Настоящий мастер кинематографа, чье влияние будет продолжаться вечно. До свидания, Уильям Фридкин».
Гильермо дель Торо
Режиссер («Форма воды»)
«Мир потерял одного из богов кино. Кино потеряло настоящего ученого, а я потерял дорогого, верного и настоящего друга. Уилльям Фридкин покинул нас. Мы были благословенны, что он у нас был».
Дэвид Эйер
Режиссер («Отряд самоубийц»)
«Он был невероятным вдохновителем и повлиял на мою карьеру. Он всегда был невероятно позитивно настроен по отношению к индустрии и щедро наставлял других кинематографистов».
Скотт Дерриксон
Режиссер («Доктор Стрэндж», «Шесть демонов Эмили Роуз»)
«Для меня было большой честью постоянно общаться с Уилльямом Фридкином в твиттере. Он также передал через свою жену одному из моих продюсеров, что посмотрел и полюбил мою картину „Черный телефон“ — жест, которым я всегда буду дорожить. „Изгоняющий дьявола“ и „Колдун“ — два величайших фильма, когда‑либо созданных.
Если вы когда‑нибудь слышали как он представлял „Изгоняющего дьявола“, „Колдуна“ и „Жить и умереть в Лос-Анджелесе“, то вы знаете, что Фридкин был, возможно, величайшим режиссером-разговорщиком. Его остроумие и проницательность завораживали».
Джо Данте
Режиссер («Гремлины», «Ведьмы Ист-Энда»)
Майк Рейсс
Сценарист («Симпсоны»)
«Во время работы над серией „Mr. Plow“ [девятая серия четвертого сезона] мы узнали, что Уилльям Фридкин был поклонником „Симпсонов“. Поэтому мы повторили сцену из фильма „Колдун“ специально для него. Спустя годы он посетил шоу, очаровал всех и даже стал приглашенной звездой. Умер отличный парень».
Мэтт Ривз
Режиссер («Монстро», «Бэтмен»)
«Какой великий артист… Его невероятная работа на экране и в опере произвела на меня такое глубокое впечатление… Его постановка „Сестра Анджелика“ Пуччини была одной из самых трогательных вещей, которые я когда‑либо видел. Легенда. Я от всей души соболезную Шерри и его сыновьям».
Помимо голливудских звезд слова поддержки выразили и пользователи сети. Они назвали Фридкина гениальным режиссером и поделились личными историями, связанными с ним.
«Встретился с ним и Уильямом Питером Блатти, когда они открывали ступени „Экзорциста“ в качестве достопримечательности. Я рассказал ему, как мой папа работал охранником и статистом на съемках фильма, а на заработанные деньги купил маме обручальное кольцо. Фридкину это понравилось. Он сказал, что это одна из лучших вещей, которые он когда‑либо слышал. RIP».
«Мне было 15 лет, и мы с другом пробрались в кинотеатр в день премьеры „Изгоняющего дьявола“. До очередей, до того, как мы поняли, что нас ждет. После этого я не могла прийти в себя. RIP».
«Фильм „Колдун“ — это шедевр, который не замечали, но я рад, что Уилльям застал при жизни, что теперь многие люди признают, насколько он удивителен. С тех пор как я впервые увидел эту ленту, я не могу перестать думать о ней и по сей день. Это как лучшее сочетание Херцога и Пекинпы».
«Мне очень жаль, что его не стало. Помню, как 5 лет назад отец показывал мне „Изгоняющий дьявола“, он остается одним из моих любимых фильмов до сих пор».
«Он снял самый страшный фильм, который я когда‑либо видел — RIP».
«Один из величайших режиссеров! Таких больше не делают. R.I.P.».