«Ушел мастер кино»: в сети прощаются с Уильямом Фридкиным

«Один из самых влиятельных режиссеров всех времен и народов, который, безусловно, изменил направление моей жизни благодаря фильму „Изгоняющий дьявола“. Он был невероятно мил и благосклонен ко мне в те несколько раз, когда мне посчастливилось с ним встретиться. Посмотрите фильм „Колдун“ [1977 года], если вы его еще не видели. Он был единственным в своем роде. Легенда».