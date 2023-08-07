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Умер режиссер «Французского связного» Уилльям Фридкин. В сентябре в Венеции покажут его новый фильм

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:57

В возрасте 87 лет умер оскароносный режиссер фильмов «Французский связной» и «Изгоняющего дьявола» Уилльям Фридкин, сообщает The Hollywood Reporter. Он скончался в Лос-Анджелесе.

«Французский связной» принес Фридкину «Оскар», а «Изгоняющий дьявола» стал классикой киноужасов. Постановщик работал в одно время с Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой, став одним из самых известных представителей «Нового Голливуда».

В сентябре на Венецианском кинофестивале должна состояться премьера фильма «Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“» с Кифером Сазерлендом в главной роли. Это его первая художественная картина за двенадцать лет.

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