«В его подвале связанные женщины»: очень аккуратного тиктокера сравнивают с американским психопатом

Лайфстайл- и фитнес-блогер Уилльям МакКензи на протяжении года записывает ролики, в которых делится своим бытом: как он убирается в квартире, как закупает продукты и готовит завтраки, как наряжает новогоднюю елку, как ухаживает за кожей, как тренируется. Он не только детально снимает эти действия, но и записывает производимый в их процессе звук, благодаря чему видео превращаются еще и в ASMR: например, перед камерой он наносит на кожу масло, завязывает шнурки, протирает очки, открывает банку протеина и засыпает порошок в шейкер. Медитативные тиктоки завораживают зрителей — на аккаунт МакКензи подписано более 1,6 миллионов человек.