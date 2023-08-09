«В его подвале связанные женщины»: очень аккуратного тиктокера сравнивают с американским психопатом

Лайфстайл- и фитнес-блогер Уилльям МакКензи на протяжении года записывает ролики, в которых делится своим бытом: как он убирается в квартире, как закупает продукты и готовит завтраки, как наряжает новогоднюю елку, как ухаживает за кожей, как тренируется. Он не только детально снимает эти действия, но и записывает производимый в их процессе звук, благодаря чему видео превращаются еще и в ASMR: например, перед камерой он наносит на кожу масло, завязывает шнурки, протирает очки, открывает банку протеина и засыпает порошок в шейкер. Медитативные тиктоки завораживают зрителей — на аккаунт МакКензи подписано более 1,6 миллионов человек.
Но недавний ролик неожиданно привлек к себе особое внимание пользователей.
В видео, которое за пять дней набрало более 26,6 миллионов просмотров, тиктокер привычно показывает свою рутину: он гладит утюгом простынь и наволочки, а после сбрызгивает их туалетной водой. Закончив с уборкой постели, переходит к бьюти-ритуалам и спорту: надевает увлажняющую маску для лица, занимается на коврике, пьет витамины, готовит завтрак. Потом проходится моющим пылесосом по дивану и пуфику, предварительно убрав подушки, а потом снова их расставив.
Подобная педантичная аккуратность показалась зрителям очень подозрительной.
«У него в подвале связанные женщины», — предположила @dknd782, опубликовав в твиттере завирусившийся ролик. Комментаторы саркастично предполагают, что те, должно быть, «аккуратно связаны». Кроме того, МакКензи внешне напомнил им Патрика Бейтмана — героя фильма ужасов «Американский психопат», которого сыграл Кристиан Бэйл. «Не знал, что снимают ремейк», — написал @zloy_geyzer, прикрепив кадр из триллера.
В то же время многие пользователи защищают блогера и удивляются, что его чистоплотность и бытовые привычки вызывают ассоциации с психическими отклонениями. «Почему такое поведение и стремление к идеальному порядку нами порицается?» — задается вопросом @weirdracula. Кто‑то из зрителей даже пытается найти причины такой внимательности к мелочам. По одному из предложений, тиктокер «пытается занять пустоту в своем сердце».