Музыка из «Винкс» и фонк: в сети фантазируют, что слушает «американский психопат» Патрик Бейтман

На ютьюбе можно найти множество видео, где серьезный Патрик Бейтман слушает максимально не ассоциирующуюся с ним музыку. Среди вариантов можно встретить саундтреки к «My Little Pony» и «Клубу Винкс». А также завирусившуюся в соцсетях песню «ЛП» Миланы Хаметовой и Milana Star и трек «Axel F» от анимационного лягушенка Crazy Frog, который был популярен в нулевых. Или, как было в случае с доктором Ливси, фонк.