Музыка из «Винкс» и фонк: в сети фантазируют, что слушает «американский психопат» Патрик Бейтман

В прошлом году сеть заполонили видео с доктором Ливси, героем советского «Острова сокровищ». Пользователям настолько понравилась его бодрая походка в одном из эпизодов мультфильма, что они стали накладывать на этот фрагмент фонк-музыку и «отправлять» персонажа в другие вселенные: например, в игру S.T.A.L.K.E.R. и мультсериал «Гравити Фоллз».
Героем другого мема стал Патрик Бейтман из «Американского психопата». Зрителей заинтересовал момент, где персонаж Кристиана Бэйла заходит в офис в наушниках и с невозмутимым лицом идет в свой кабинет. И они стали фантазировать, что могло играть в его плеере в этот момент — варианты получились разнообразными и порой неожиданными.
Патрик Бейтман слушает музыку из «Клуба Винкс»
Патрик Бейтман слушает музыку из «My Little Pony»
Патрик Бейтман слушает песню «ЛП» Миланы Хаметовой и Milana Star
Патрик Бейтман слушает песню Crazy Frog
Патрик Бейтман слушает фонк
На ютьюбе можно найти множество видео, где серьезный Патрик Бейтман слушает максимально не ассоциирующуюся с ним музыку. Среди вариантов можно встретить саундтреки к «My Little Pony» и «Клубу Винкс». А также завирусившуюся в соцсетях песню «ЛП» Миланы Хаметовой и Milana Star и трек «Axel F» от анимационного лягушенка Crazy Frog, который был популярен в нулевых. Или, как было в случае с доктором Ливси, фонк.