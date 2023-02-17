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Музыка из «Винкс» и фонк: в сети фантазируют, что слушает «американский психопат» Патрик Бейтман

Сегодня в 19:19

В прошлом году сеть заполонили видео с доктором Ливси, героем советского «Острова сокровищ». Пользователям настолько понравилась его бодрая походка в одном из эпизодов мультфильма, что они стали накладывать на этот фрагмент фонк-музыку и «отправлять» персонажа в другие вселенные: например, в игру S.T.A.L.K.E.R. и мультсериал «Гравити Фоллз».

Героем другого мема стал Патрик Бейтман из «Американского психопата». Зрителей заинтересовал момент, где персонаж Кристиана Бэйла заходит в офис в наушниках и с невозмутимым лицом идет в свой кабинет. И они стали фантазировать, что могло играть в его плеере в этот момент — варианты получились разнообразными и порой неожиданными.

Патрик Бейтман слушает музыку из «Клуба Винкс»

Патрик Бейтман слушает музыку из «My Little Pony»

Патрик Бейтман слушает песню «ЛП» Миланы Хаметовой и Milana Star

Патрик Бейтман слушает песню Crazy Frog

Патрик Бейтман слушает фонк

На ютьюбе можно найти множество видео, где серьезный Патрик Бейтман слушает максимально не ассоциирующуюся с ним музыку. Среди вариантов можно встретить саундтреки к «My Little Pony» и «Клубу Винкс». А также завирусившуюся в соцсетях песню «ЛП» Миланы Хаметовой и Milana Star и трек «Axel F» от анимационного лягушенка Crazy Frog, который был популярен в нулевых. Или, как было в случае с доктором Ливси, фонк.

Подробности по теме
S.T.A.L.K.E.R. и Heroes III: как доктор Ливси оказался в других вселенных
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