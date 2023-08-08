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В «Художественном» покажут ретроспективу Годара

Семён Гудошников
Сегодня в 14:07

С 7 по 11 августа в московском кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива «Годар. Новое дыхание». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

В «Художественном» покажут пять картин Жан-Люка Годара: антиутопический нуар «Альфавиль», снятую в Италии мелодраму «Презрение» с Брижитт Бардо, франко-итальянскую криминальную драму «Безумный Пьеро», революционный манифест «Китаянка» и один из символов французской «новой волны» «На последнем дыхании».

Все они были сняты в 1960-е и, по словам программного директора «Художественного» Стаса Тыркина, навсегда изменили кино, открыв ему невиданные свободы.

Жан-Люк Годар умер в сентябре 2022 года в возрасте 91 года. Он воспользовался эвтаназией и мирно ушел из жизни в своем доме на берегу Женевского озера в окружении близких. Премьера последнего фильма основоположника французской «новой волны» прошла в этом мае на Каннском кинофестивале.

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Стас ТыркинЖан-люк Годар
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