В «Художественном» покажут ретроспективу Годара

С 7 по 11 августа в московском кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива «Годар. Новое дыхание». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.
В «Художественном» покажут пять картин Жан-Люка Годара: антиутопический нуар «Альфавиль», снятую в Италии мелодраму «Презрение» с Брижитт Бардо, франко-итальянскую криминальную драму «Безумный Пьеро», революционный манифест «Китаянка» и один из символов французской «новой волны» «На последнем дыхании».
Все они были сняты в 1960-е и, по словам программного директора «Художественного» Стаса Тыркина, навсегда изменили кино, открыв ему невиданные свободы.
Жан-Люк Годар умер в сентябре 2022 года в возрасте 91 года. Он воспользовался эвтаназией и мирно ушел из жизни в своем доме на берегу Женевского озера в окружении близких. Премьера последнего фильма основоположника французской «новой волны» прошла в этом мае на Каннском кинофестивале.