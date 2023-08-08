В «Художественном» покажут ретроспективу Годара

Жан-Люк Годар умер в сентябре 2022 года в возрасте 91 года. Он воспользовался эвтаназией и мирно ушел из жизни в своем доме на берегу Женевского озера в окружении близких. Премьера последнего фильма основоположника французской «новой волны» прошла в этом мае на Каннском кинофестивале.