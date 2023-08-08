Эстония не планирует высылать россиян, как это хотят делать Литва и Латвия

В Эстонии не будет организовано опросов, подобных литовскому. «Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие‑то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете», — сказал Ляэнеметс.