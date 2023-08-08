Эстония не планирует высылать россиян, как это хотят делать Литва и Латвия

МВД Эстонии не намерено депортировать россиян и белорусов, как это делают в Литве и Латвии. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс в беседе с изданием ERR.
4 августа власти Литвы заявили, что 910 граждан Беларуси и 254 гражданина России будут высланы на основании результатов опроса, в котором их просили рассказать об отношении к присоединению Крыма и вводу армии РФ на Украину.
В тот же день в Латвии заявили о планах заставить покинуть страну 5000–6000 россиян. Поводом для такого решения стало то, что они не сдали языковой экзамен и не получили постоянного вида на жительство в стране. Им разошлют письма с просьбой уехать, в ином случае их ждут штрафы.
В Эстонии не будет организовано опросов, подобных литовскому. «Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие‑то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете», — сказал Ляэнеметс.
Знание языка оценивается уже при продлении вида на жительство, добавил министр. Исключения распространяются, например, на пожилых людей или детей, которые учатся в эстонской школе.
Эстония также не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка. Представляющих угрозу безопасности пророссийски настроенных лиц будет находить полиция безопасности, подчеркнул глава МВД.
Сейчас в стране проживают около 85 тыс. россиян, из них 372 человека обратились в этом году за гражданством. Лишь 55 мигрантам было отказано в предоставлении вида на жительство.