Латвия потребует 6 тыс. россиян покинуть страну

6 тыс. проживающих в Латвии россиян получат письмо с просьбой покинуть страну.
Они не подали документы на продление постоянного вида на жительство и не сдали экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС, поэтому правительство хочет, чтобы они уехали. Об этом изданию Rus.LSM.lv сообщил глава комиссии сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака.
«Где‑то 5–6 тыс., по моим прогнозам. Это люди, которые не проявили никакого желания — ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство», — сказал Ингмар Лидака.
МВД Латвии подтвердило подготовку писем. Замминистра Вилнис Витолиньш добавил, что людям дадут три месяца, чтобы они могли не спешить. «Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, то может прийти момент, когда государственные структуры об этом узнают, и соответственно напомнят о том, что нужно уезжать», — отметил он.
По словам чиновника, этих россиян не ждет уголовная ответственность, но им может грозить штраф. Одновременно с потерей вида на жительство гражданам России в Латвии прекратят выплачивать пенсии, говорит он. Впрочем, «у людей есть право получить любое другое разрешение на пребывание — визу или временный вид на жительство, если для этого есть основание».
В сентябре 2022 года Сейм Латвии принял закон, обязавший граждан России, бывших ранее гражданами (или негражданами) Латвии, сдать экзамен по языку при оформлении постоянного вида на жительство (раньше такого требования к ним не было).