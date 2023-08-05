Латвия потребует 6 тыс. россиян покинуть страну

По словам чиновника, этих россиян не ждет уголовная ответственность, но им может грозить штраф. Одновременно с потерей вида на жительство гражданам России в Латвии прекратят выплачивать пенсии, говорит он. Впрочем, «у людей есть право получить любое другое разрешение на пребывание — визу или временный вид на жительство, если для этого есть основание».