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Алексею Навальному запретили писать посты в сети до 2052 года

Максим Саблин
Сегодня в 09:24

Московский городской суд запретил оппозиционеру Алексею Навальному публиковать сообщения в сети в течение десяти лет после освобождения, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Эта информация содержится в приговоре политику по делу о создании экстремистского сообщества. По нему Навальному также назначено наказание в 19 лет лишения свободы в колонии особого режима. В итоге выйти в сеть он сможет только в 2052 году.

«Окончательно А.А.Навальному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования, включая „Интернет“, на срок десять лет, с ограничением свободы на срок три года, со штрафом в размере 500 000 рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Дмитрий Джулай в комментарии «Агентству»* говорит, что запрет на публикации в интернете действует как на протяжении основного наказания, так и в течение 10 лет после его отбытия. Будет ли запрет распространяться на опубликованные в соцсетях Навального сообщения, которые он передал с адвокатами, непонятно. «Надо понимать, что передавать сообщения через адвокатов — это не то же самое, что публиковать их самому. Надо будет еще доказать, что их публикует лично Навальный из тюрьмы. Предполагаю, что телефона или компьютера у него там нет», — заявил Джулай.

Оппозиционера признали виновным по шести статьям: об организации экстремистского сообщества, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма и публичных призывах к нему, реабилитации нацизма и вовлечении несовершеннолетних в опасные действия.

Особый режим предполагает, что Навальному запретят свидания и переписку на первые 10 лет срока. Перемещаться по территории колонии ему можно будет лишь в согнутом положении с наручниками за спиной и в сопровождении нескольких охранников. Прогулки будут ограничены закрытым двориком.

В колониях особого режима бывают одиночные камеры и камеры на два — четыре человека, при этом разговаривать с сокамерниками нельзя. В таких камерах постоянно включен свет и установлены дополнительные решетки на окнах.

Комментируя приговор, Навальный подчеркнул, что «цифра не имеет значения». «Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима», — сказал он. Навальный настаивает на своей невиновности, а дело против себя считает политическим.

Кроме него, по этому делу был приговорен к 8 годам лишения свободы бывший технический директор ютуб-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный.

* Издание «Агентство» указом Министерства юстиции признано иностранным агентом.

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