Алексею Навальному запретили писать посты в сети до 2052 года

Адвокат Дмитрий Джулай в комментарии «Агентству»* говорит, что запрет на публикации в интернете действует как на протяжении основного наказания, так и в течение 10 лет после его отбытия. Будет ли запрет распространяться на опубликованные в соцсетях Навального сообщения, которые он передал с адвокатами, непонятно. «Надо понимать, что передавать сообщения через адвокатов — это не то же самое, что публиковать их самому. Надо будет еще доказать, что их публикует лично Навальный из тюрьмы. Предполагаю, что телефона или компьютера у него там нет», — заявил Джулай.