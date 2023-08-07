Во Внуково задержали гражданина Армении с двухкилограммовой золотой цепью

Таможенники московского аэропорта Внуково задержали 32-летнего гражданина Армении с двухкилограммовой золотой цепью на шее. Об этом говорится в телеграм-канале ФТС России.
Задержанный вылетал из Москвы в Турцию, при этом сильно волновался и был одет не по погоде, отметили в ведомстве. При устном опросе пассажир сказал, что цепь — это предмет повседневного пользования и он купил ее за 50 тыс. рублей.
Однако таможенная экспертиза установила, что цепь на 99,9% состоит из золота, а ее цена составляет 9 млн рублей. Таможенники изъяли товар, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По обвинению в контрабанде стратегически важных товаров или культурных ценностей (часть 1 статьи 226.1 УК) мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
В июле таможенники во Внуково задержали пассажира с наручными часами за 19 млн рублей. 28-летний россиянин со швейцарскими часами Patek Philippe, выполненными из золота и сапфиров, прибыл в Москву из Дубая.