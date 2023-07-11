Во Внуково у пассажира из Дубая конфисковали часы за 19 млн рублей

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по части первой статьи 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) и части первой 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере). Максимальное наказание — до 7 лет тюрьмы.