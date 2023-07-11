Во Внуково у пассажира из Дубая конфисковали часы за 19 млн рублей

Во Внуково таможенники конфисковали у пассажира, прибывшего из Дубая, наручные часы за 19 млн рублей. Об этом говорится в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
Сотрудники проверили на зеленом коридоре ручную кладь 28-летнего россиянина в ходе выборочного таможенного контроля и выяснили, что он не задекларировал часы швейцарского производителя Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic.
Таким образом молодой человек пытался избежать уплаты таможенных платежей, размер которых составляет 5,5 млн рублей. Экспертиза установила, что металлические части часов выполнены из сплава золота 750-й пробы, а лицевое стекло — из сапфира.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по части первой статьи 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) и части первой 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере). Максимальное наказание — до 7 лет тюрьмы.