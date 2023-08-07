Lionsgate разрабатывает фильм по «Монополии»

Ранее стало известно, что сборы «Барби» превысили миллиард долларов меньше чем за две недели проката — ни один фильм Warner Bros. не делал этого так быстро. Прошлый рекорд принадлежал «Гарри Поттеру и Дарам смерти: Часть II», которому удалось добраться до цифры с девятью нулями за 19 дней.