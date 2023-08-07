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Lionsgate разрабатывает фильм по «Монополии»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:14

Кинокомпания Lionsgate официально взялась за разработку фильма по настольной игре «Монополия». Об этом сообщает Hypebeast.

Новость об этом появилась сразу после того, как Lionsgate приобрела кинематографическое и телевизионное подразделение Entertainment One (eOne) у Hasbro за 500 млн долларов.

В договоре говорится, что кинокомпании переходят права на 6500 различных продуктов Hasbro и производственная база проектов, не являющихся собственностью компании. Среди них — сериалы «Новичок» и «Шершни».

Адаптация «Монополии» находится в разработке уже долгое время. В разные этапы над проектом работали Кевин Харт, Ридли Скотт, Тим Стори и другие.

Ранее стало известно, что сборы «Барби» превысили миллиард долларов меньше чем за две недели проката — ни один фильм Warner Bros. не делал этого так быстро. Прошлый рекорд принадлежал «Гарри Поттеру и Дарам смерти: Часть II», которому удалось добраться до цифры с девятью нулями за 19 дней.

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Кевин ХартСкотт РидлиТим СториГарри Поттер
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