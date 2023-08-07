Lionsgate разрабатывает фильм по «Монополии»

Кинокомпания Lionsgate официально взялась за разработку фильма по настольной игре «Монополия». Об этом сообщает Hypebeast.
Новость об этом появилась сразу после того, как Lionsgate приобрела кинематографическое и телевизионное подразделение Entertainment One (eOne) у Hasbro за 500 млн долларов.
В договоре говорится, что кинокомпании переходят права на 6500 различных продуктов Hasbro и производственная база проектов, не являющихся собственностью компании. Среди них — сериалы «Новичок» и «Шершни».
Адаптация «Монополии» находится в разработке уже долгое время. В разные этапы над проектом работали Кевин Харт, Ридли Скотт, Тим Стори и другие.
Ранее стало известно, что сборы «Барби» превысили миллиард долларов меньше чем за две недели проката — ни один фильм Warner Bros. не делал этого так быстро. Прошлый рекорд принадлежал «Гарри Поттеру и Дарам смерти: Часть II», которому удалось добраться до цифры с девятью нулями за 19 дней.