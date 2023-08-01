Новый «Барбенгеймер»? «Щенячий патруль» и «Пила-10» пытаются повторить успех сдвоенной премьеры

Киностудии оценили успех «Барбенгеймера» и решили повторить его, найдя две новые картины с противоположным жанром, но с одинаковой датой премьеры, чтобы повысить кассовые сборы. Речь о сиквеле хоррора «Пила» и детском анимационном фильме «Щенячий патруль: Мегафильм», которые выходят 29 сентября.
Для сравнения, «Пила-10» рассказывает о тяжелобольном мужчине, который в попытке найти лекарство нарывается на мошенников и решает отомстить им, заманив в еще более ужасную смертельную ловушку. А «Щенячий патруль: Мегафильм» — это история про волшебный метеорит, который превратил членов Щенячьего патруля в Мегащенков.
Помимо общей даты премьеры создателям обоих лент и любителям мемов сыграло на руку созвучие названий «Saw X» и «Paw Patrol». В твитах их объединили в «Saw Patrol».
За дистрибуцию сиквела «Пилы» отвечает студия Lionsgate. А с «Щенячьим патрулем» работает Paramount Pictures. Вот как кинокомпании поддержали новый мем.
Подхватили шутку и рядовые юзеры, которые начали делать картинки одновременно в стилях «Пилы» и «Щенячьего патруля».
А американская сеть кинотеатров AMC Theatres подготовила афишу для сдвоенной премьеры.
Однако возможный успех «Saw Patrol» не выглядит таким же однозначным, как это было с «Барбенгеймером». Вот что пишут большинство пользователей.
Впрочем, до премьеры картин «Пила-10» и «Щенячий патруль: Мегафильм» еще много времени, и вся рекламная кампания еще впереди. Оценим результаты через два месяца.