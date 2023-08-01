Новый «Барбенгеймер»? «Щенячий патруль» и «Пила-10» пытаются повторить успех сдвоенной премьеры

Для сравнения, «Пила-10» рассказывает о тяжелобольном мужчине, который в попытке найти лекарство нарывается на мошенников и решает отомстить им, заманив в еще более ужасную смертельную ловушку. А «Щенячий патруль: Мегафильм» — это история про волшебный метеорит, который превратил членов Щенячьего патруля в Мегащенков.