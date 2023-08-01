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Новый «Барбенгеймер»? «Щенячий патруль» и «Пила-10» пытаются повторить успех сдвоенной премьеры

Виктория Шанина
Сегодня в 16:56

Киностудии оценили успех «Барбенгеймера» и решили повторить его, найдя две новые картины с противоположным жанром, но с одинаковой датой премьеры, чтобы повысить кассовые сборы. Речь о сиквеле хоррора «Пила» и детском анимационном фильме «Щенячий патруль: Мегафильм», которые выходят 29 сентября.

Для сравнения, «Пила-10» рассказывает о тяжелобольном мужчине, который в попытке найти лекарство нарывается на мошенников и решает отомстить им, заманив в еще более ужасную смертельную ловушку. А «Щенячий патруль: Мегафильм» — это история про волшебный метеорит, который превратил членов Щенячьего патруля в Мегащенков.

Помимо общей даты премьеры создателям обоих лент и любителям мемов сыграло на руку созвучие названий «Saw X» и «Paw Patrol». В твитах их объединили в «Saw Patrol».

За дистрибуцию сиквела «Пилы» отвечает студия Lionsgate. А с «Щенячьим патрулем» работает Paramount Pictures. Вот как кинокомпании поддержали новый мем.

«Семь билетов на „Saw Patrol“, пожалуйста»
«Один билет на „Saw Patrol“, пожалуйста»

Подхватили шутку и рядовые юзеры, которые начали делать картинки одновременно в стилях «Пилы» и «Щенячьего патруля».

А американская сеть кинотеатров AMC Theatres подготовила афишу для сдвоенной премьеры.

Однако возможный успех «Saw Patrol» не выглядит таким же однозначным, как это было с «Барбенгеймером». Вот что пишут большинство пользователей.

«„Барбенгеймер“ сработал, потому что люди хотели посмотреть оба фильма. А это не сработает. Это похоже на попытку Sony запустить „Морбиус“ в повторный прокат, думая, что мемы заставят людей посмотреть его»
«„Saw Patrol“ никогда не станет „Барбенгеймером“, остановите это»
«Не делайте этого, это не сработает»
«Хорошая попытка. Но „Барбенгеймер“ такой один»
«Не пытайтесь сделать мем. Каждый раз, когда студии хотят зафорсить мем, он с треском проваливается»
«Это такое бесстыдство, что я даже злюсь»

Впрочем, до премьеры картин «Пила-10» и «Щенячий патруль: Мегафильм» еще много времени, и вся рекламная кампания еще впереди. Оценим результаты через два месяца.

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