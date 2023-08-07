Фуд-порн в буквальном смысле: как блогеры пытаются соблазнять зрителей, готовя еду на камеру

Donut Daddy, настоящее имя которого Энтони Рэнделло-Джан, за год собрал в тиктоке 253 тысячи подписчиков. Начав с роликов, в которых он ставил перед собой камеру и комментировал рецепт, блогер перешел к качественно снятым и смонтированным видео, где зачастую появляется обнаженным, демонстрируя зрителям подкачанный пресс. Самый популярный ролик в его аккаунте набрал 6,1 миллиона просмотров. Назвать этот тикток рецептом сложно, но позиционируется он именно так: Donut Daddy готовит пончик с ванильной начинкой и глазурью. Свои действия он никак не объясняет и даже не указывает количество ингредиентов в описании — задумка видео явно в другом. Замешивая тесто, австралийский тиктокер делает акцент на свои руки с выпирающими венами, а потом шлепает его и наклоняется, чтобы вдохнуть аромат. Кремовую начинку он нарочно неаккуратно взбивает — чтобы потом облизать излишки с края миски.