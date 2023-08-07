Фуд-порн в буквальном смысле: как блогеры пытаются соблазнять зрителей, готовя еду на камеру

На протяжении многих лет профессиональные фуд-стилисты создают рекламу и промоматериалы, в которых изображают отдельные продукты или готовое блюдо так, чтобы у потребителя возникло желание приобрести их и съесть. С развитием соцсетей возможность делиться снимками красивой еды появилась у каждого. Формат получил название «фуд-порно». Сейчас в инстаграме* 301 миллион публикаций с хештегом foodporn, в тиктоке ролики с этим же тегом посмотрели более 33,8 миллиарда раз.
Параллельно с этим в соцсетях можно найти откровенно сексуализированный контент, связанный с готовкой. Обычно его снимают мужчины, которые демонстрируют зрителям обнаженный торс и делают акцент на действиях, имеющих слабое отношение к самому рецепту: они облизывают ингредиенты, шлепают их, медленно проводят двумя пальцами по внутренности фруктов и овощей, закусывают губы.
Реакция пользователей на столь откровенный гастрономический контент неоднозначна: пока одни признаются, что многократно пересматривают подобные ролики, другие считают их странными и даже пугающими. «Это становится все более абсурдным», — утверждают в тиктоке. Зачастую подобные видео попросту не воспринимаются всерьез. «Если присмотреться, можно заметить, что он готовит», — иронично пишут под роликом одного из блогеров и просят «позвать другого повара».
Рассказываем про несколько главных блогеров, продвигающих «новое фуд-порно». У них сотни тысяч и миллионы подписчиков, но не все зрители понимают, что и зачем происходит перед камерой.
Donut Daddy
Donut Daddy, настоящее имя которого Энтони Рэнделло-Джан, за год собрал в тиктоке 253 тысячи подписчиков. Начав с роликов, в которых он ставил перед собой камеру и комментировал рецепт, блогер перешел к качественно снятым и смонтированным видео, где зачастую появляется обнаженным, демонстрируя зрителям подкачанный пресс. Самый популярный ролик в его аккаунте набрал 6,1 миллиона просмотров. Назвать этот тикток рецептом сложно, но позиционируется он именно так: Donut Daddy готовит пончик с ванильной начинкой и глазурью. Свои действия он никак не объясняет и даже не указывает количество ингредиентов в описании — задумка видео явно в другом. Замешивая тесто, австралийский тиктокер делает акцент на свои руки с выпирающими венами, а потом шлепает его и наклоняется, чтобы вдохнуть аромат. Кремовую начинку он нарочно неаккуратно взбивает — чтобы потом облизать излишки с края миски.
Рэнделло-Джан не только блогер, но и предприниматель, владеющий двумя закусочными: одна специализируется на десертах, другая конкретно на пончиках. Своими роликами Donut Daddy еще и пытается продвигать бизнес. «Сексуальность может быть мощным маркетинговым инструментом для продаж, — объясняет он. — Но эффективность использования секса [в бизнесе] зависит от различных факторов: продукта, целевой аудитории и культурного контекста».
QCP
Американец Джанлука Конте, известный в соцсетях как QCP, один из самых популярных фуд-порно-поваров: в его тиктоке более 12,4 миллиона подписчиков. Он не только кулинарный блогер, но и музыкальный исполнитель и модель. Тем не менее большинство его роликов посвящены именно приготовлению пищи. В начале 2020 года он запустил серию тиктоков The Angry New Jersey Cooking Show, где в агрессивной манере готовил различные блюда, чаще всего пасту. Позднее его стали звать делать обзоры ресторанов мирового класса, например Nobu. А британский шеф-повар Гордон Рамзи записал с ним дуэт в тиктоке, где наблюдал за приготовлением морских гребешков.
И несмотря на появление в кадре в фартуке на голое тело, Конте скорее пытается действительно поделиться рецептами со зрителями и рассмешить их, а не возбудить.
Cedrik Lorenzen
На тикток Седрика Лоренцена из Швейцарии подписано 4,2 миллиона пользователей. Эстетично снимать десерты он начал еще в 2020 году, а потом стал и сам появляться в кадре — со временем во все более обнаженном виде. В ролике, который набрал более 37,5 миллиона просмотров, он готовит пончик со спаржей, семгой и яйцом пашот. Как и Donut Daddy, он крупным планом снимает свои руки, раскатывая тесто, а потом достает пальцем семечки из тыквы, чтобы в следующем кадре сплюнуть их на блюдо. В последних секундах видео он бросает томный взгляд в камеру, моя посуду.
«Кое‑что из того, что я делаю, чересчур сексуализировано или даже немного кринжово», — признается он. Отвечая на вопрос о конкурентах, блогер говорит, что у него много подражателей, которым, по его мнению, «не хватает определенного шарма, чувства элегантности». Лоренцен мечтает стать ресторатором, и его соцсети стали способом показать аудитории блюда, которые он в дальнейшем планирует готовить для гостей своего заведения.
Jon Kung
Аудитория профессионального повара Джона Куна из Детройта насчитывает 1,7 миллиона пользователей в тиктоке. «В китайской культуре мы спрашиваем: „Ты уже поел?“ вместо фразы „Я люблю тебя“», — делится он. Живя в США и будучи оторванным от азиатской культуры, он считает важным сохранить с ней связь хотя бы через еду: «Я называю многие блюда, которые готовлю, китайской кухней, это бросает вызов тому, что такое китайско-американская кухня», — объясняет блогер. Кун работает в сфере питания более десяти лет, в этом году он планирует выпустить книгу рецептов.
Размеренный процесс приготовления блюд он иногда сопровождает не только описанием своих действий, но и историями из жизни или философскими мыслями, завораживая зрителей мягким тембром.
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