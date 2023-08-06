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Закари Леви обвинили в неуважительном отношении к профсоюзу актеров из‑за критики забастовки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:20

Закари Леви назвал некоторые правила забастовки актеров в Голливуде глупыми, после чего ему пришлось разъяснять свое высказывание. Актер сослался на то, что его слова вырвали из контекста, передает Deadline.

В прошлом месяце на Comic Con в Манчестере Ливай полушутя сказал собравшимся: «Мне не разрешено говорить об этом — это так глупо. Мне не разрешено говорить о какой‑либо из моих предыдущих работ. Мне не разрешено говорить о фильмах, в которых я могу быть супергероем». Актер намекал на проекты, в которых участвовал, — «Шазам! Ярость богов», «Чаки» и «Рапунцель: Запутанная история».

«Я полностью поддерживаю свой профсоюз, WGA и забастовку. Я остаюсь откровенным критиком эксплуататорской системы, в которой мы, художники, вынуждены работать с тех пор, как я начал свой путь в этом бизнесе 25 лет назад. Эта забастовка необходима, чтобы защитить нас самих, наших писателей и всех тех, кто работает в производстве, кто заставляет индустрию двигаться», — заявил Леви. Он также призвал поблагодарить фанатов за их поддержку.

При этом ранее Леви открыто поддержал забастовку. Он написал, что руководства студий волнует только прибыль, но не человеческие жизни.

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