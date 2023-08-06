Закари Леви обвинили в неуважительном отношении к профсоюзу актеров из‑за критики забастовки

«Я полностью поддерживаю свой профсоюз, WGA и забастовку. Я остаюсь откровенным критиком эксплуататорской системы, в которой мы, художники, вынуждены работать с тех пор, как я начал свой путь в этом бизнесе 25 лет назад. Эта забастовка необходима, чтобы защитить нас самих, наших писателей и всех тех, кто работает в производстве, кто заставляет индустрию двигаться», — заявил Леви. Он также призвал поблагодарить фанатов за их поддержку.