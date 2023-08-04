В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за кражу невест

Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане собирается внести в Уголовный кодекс статью за кражу невест. Об этом говорится на сайте омбудсмена.
Такая статья уже имеется в УК Киргизии, Туркмении и Узбекистана. Генпрокуратура Казахстана инициативу поддержала.
В офисе уточнили, что девушки, которые подвергаются принудительному браку, нередко становятся жертвами насилия со стороны мужчин. Например, девушек зачастую лишают возможности получить образование и специальность, что усугубляет их уязвимое положение.
«Практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в нашей стране, особенно в южных регионах. В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды», — говорится в заявлении пресс-службы.
Специалисты рассчитывают, что статья «Похищение лица с целью заключения брака» снизит преступность в отношении женщин до минимальных показателей. В офисе считают, что во время кражи невест мужчины даже не подозревают о возможных последствиях.
«Важно понимать принципиальную разницу между традицией „алып қашу“, когда девушка сама согласна на побег и замужество, и преступлением, когда ее похищают и удерживают против воли. Молодым людям следует помнить, что брак — это равноправный союз, заключенный при свободном и полном согласии сторон», — добавили в пресс-службе.
29 июля стало известно, что в Казахстане собираются ввести полный запрет вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. Автор инициативы Нургуль Тау сравнила распространение вейпов среди школьников и молодежи с эпидемией, которой способствует бесконтрольная продажа и доступность.