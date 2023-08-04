В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за кражу невест

«Важно понимать принципиальную разницу между традицией „алып қашу“, когда девушка сама согласна на побег и замужество, и преступлением, когда ее похищают и удерживают против воли. Молодым людям следует помнить, что брак — это равноправный союз, заключенный при свободном и полном согласии сторон», — добавили в пресс-службе.