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В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за кражу невест

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:36

Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане собирается внести в Уголовный кодекс статью за кражу невест. Об этом говорится на сайте омбудсмена.

Такая статья уже имеется в УК Киргизии, Туркмении и Узбекистана. Генпрокуратура Казахстана инициативу поддержала.

В офисе уточнили, что девушки, которые подвергаются принудительному браку, нередко становятся жертвами насилия со стороны мужчин. Например, девушек зачастую лишают возможности получить образование и специальность, что усугубляет их уязвимое положение.

«Практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в нашей стране, особенно в южных регионах. В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды», — говорится в заявлении пресс-службы.

Специалисты рассчитывают, что статья «Похищение лица с целью заключения брака» снизит преступность в отношении женщин до минимальных показателей. В офисе считают, что во время кражи невест мужчины даже не подозревают о возможных последствиях.

«Важно понимать принципиальную разницу между традицией „алып қашу“, когда девушка сама согласна на побег и замужество, и преступлением, когда ее похищают и удерживают против воли. Молодым людям следует помнить, что брак — это равноправный союз, заключенный при свободном и полном согласии сторон», — добавили в пресс-службе.

29 июля стало известно, что в Казахстане собираются ввести полный запрет вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. Автор инициативы Нургуль Тау сравнила распространение вейпов среди школьников и молодежи с эпидемией, которой способствует бесконтрольная продажа и доступность.

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