Правительство Казахстана полностью запретит вейпы

Члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против двух) проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство вейпов. «Вред вейпов неоспорим. Именно поэтому Министерство здравоохранения с 2021 года остро ставит вопрос о введении запрета оборота вейпов. <…> Борьба за здоровье и судьбу детей дала свой результат», — заявила депутат мажилиса (нижняя палата парламента) и автор инициативы Нургуль Тау.