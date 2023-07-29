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Правительство Казахстана полностью запретит вейпы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:05

В Казахстане введут полный запрет вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. Об этом сообщила в своем телеграм-канале партия Respublica, которая продвигала эту инициативу.

Члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против двух) проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство вейпов. «Вред вейпов неоспорим. Именно поэтому Министерство здравоохранения с 2021 года остро ставит вопрос о введении запрета оборота вейпов. <…> Борьба за здоровье и судьбу детей дала свой результат», — заявила депутат мажилиса (нижняя палата парламента) и автор инициативы Нургуль Тау.

Тау сравнила распространение вейпов среди школьников и молодежи с эпидемией, которой способствует бесконтрольная продажа и доступность. До этого она обращалась к премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову.

Казахстанские предприниматели считают, что запрет на продажу вейпов приведет к уходу на теневой рынок. Они предлагают оставить на рынке честных игроков и продавать товар в неприметной упаковке.

В РФ неоднократно поднимается вопрос о запрете вейпов, в том числе партиями и правительством. В апреле Госдума приняла законопроект об ужесточении правил оборота вейпов, в частности, запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним.

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