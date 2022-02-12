Netflix выпустит сериал об Илье Лихтенштейне, обвиненном в краже криптовалюты на 4,5 млрд долларов

Netflix разработает документальный сериал об Илье Лихтенштейне и его супруге Хизер Морган, которых недавно арестовали по обвинению в краже криптовалюты стоимостью 4,5 млрд долларов. Об этом стриминговый сервис сообщил в своем блоге.

Режиссером будущего проекта о «крупнейшем финансовом преступлении в истории» станет Крис Смит, работавший над документальным фильмом «FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась» и шоу «Король тигров: Убийство, хаос и безумие».

Смит выступит также исполнительным продюсером сериала наряду с Ником Билтоном, известным по проектам «Фальшивая популярность», «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине» и «Американский вор в законе: Эпическая охота на криминального гения из Silk Road».

Илью Лихтенштейна и Хизер Морган задержали в Нью-Йорке 8 февраля. Им предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания почти 120 тыс. биткоинов, полученных в ходе взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году.