Реклама
Новости

Прах Лемми из Motörhead развеяли на фестивале Wacken

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:14

Часть праха лидера хеви-метал-коллектива Motörhead Лемми развеяли на фестивале Wacken в Германии. Об этом сообщает NME.

«Возвращение Лемми в Wacken — огромная честь для нас. Мы создадим для него место памяти, которое отдаст должное его значению для всего жанра и за его пределами», — заявил один один из соорганизаторов фестиваля Томас Дженсен.

По его словам, между Motörhead и Wacken всегда существовала особая связь, так как группа выступала в этом месте чаще всего. «Тот факт, что его путь также заканчивается здесь, навсегда сохранит за фестивалем особый смысл», — добавил Дженсен.

Менеджер группы заявил, что Лемми был человеком из народа и «жил» во многих местах мира, поэтому главная цель команды — дать ему возможность упокоиться во всех его «домах».

Часть праха музыканта уже была использована для создания татуировок для тур-менеджера и ассистента Motörhead. Еще прах Лемми добавили в сувенирные пули, которые подарили его друзьям. Об этом просил сам музыкант перед смертью.

Лемми Килмистер умер в декабре 2015 года от рака, о котором он узнал всего за три дня до смерти. Еще 1 сентября Лемми не смог выйти на сцену во время концерта в Остине, после чего Motörhead были вынуждены отменить гастрольный тур.

расскажите друзьям
люди
Томас Дженсен
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»