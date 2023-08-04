Прах Лемми из Motörhead развеяли на фестивале Wacken

Часть праха лидера хеви-метал-коллектива Motörhead Лемми развеяли на фестивале Wacken в Германии. Об этом сообщает NME.
«Возвращение Лемми в Wacken — огромная честь для нас. Мы создадим для него место памяти, которое отдаст должное его значению для всего жанра и за его пределами», — заявил один один из соорганизаторов фестиваля Томас Дженсен.
По его словам, между Motörhead и Wacken всегда существовала особая связь, так как группа выступала в этом месте чаще всего. «Тот факт, что его путь также заканчивается здесь, навсегда сохранит за фестивалем особый смысл», — добавил Дженсен.
Менеджер группы заявил, что Лемми был человеком из народа и «жил» во многих местах мира, поэтому главная цель команды — дать ему возможность упокоиться во всех его «домах».
Часть праха музыканта уже была использована для создания татуировок для тур-менеджера и ассистента Motörhead. Еще прах Лемми добавили в сувенирные пули, которые подарили его друзьям. Об этом просил сам музыкант перед смертью.
Лемми Килмистер умер в декабре 2015 года от рака, о котором он узнал всего за три дня до смерти. Еще 1 сентября Лемми не смог выйти на сцену во время концерта в Остине, после чего Motörhead были вынуждены отменить гастрольный тур.