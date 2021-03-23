Прах Лемми из Motörhead добавили в пули. Их подарили друзьям музыканта

Телеведущий Рики Рахтман рассказал, что Лемми сам попросил сделать пули с его прахом. Известно, что такой же подарок отправили Уитфилду Крейну из группы Ugly Kid Joe.

Прах лидера группы Motörhead Лемми Килмистера добавили в сувенирные пули, которые подарили его друзьям. Об этом сообщает NME.

«Мне привезли пулю сегодня, и у меня буквально навернулись слезы», — Рахтман.

Лемми Килмистер умер в 2015 году от рака, о котором он узнал всего за три дня до смерти. Еще 1 сентября Лемми не смог выйти на сцену во время концерта в Остине, после чего Motörhead были вынуждены отменить гастрольный тур.

В 2020 году компания VMI Worldwide запустила в производство байопик «Лемми», рассказывающий о музыканте. Над картиной работает режиссер Грег Олливер, выпустивший одноименный документальный фильм об артисте в 2010 году, сценарий написала Мэддени Гриффитс. Исполнительными продюсерами выступают менеджеры Motörhead Тодд Сингерман и Стефан Ширази. Ленту планируют показать на Каннском кинофестивале.