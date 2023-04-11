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Телескоп Уэбба сделал детальный снимок Урана

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:02

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) сделал детальный снимок ледяного гиганта Урана в инфракрасных лучах. Об этом сообщает Phys.org.

Снимок позволяет более детально рассмотреть динамичную атмосферу планеты. На изображении — северный полюс Урана, где в настоящее время наблюдается поздняя весна. Более яркая сторона справа от планеты известна как полярная шапка, которая появляется летом и исчезает осенью. Яркое облако слева связано со штормовой активностью.

У планеты имеется 13 колец, 11 из которых видны на изображении Уэбба. Девять классифицируются как главные кольца планеты, а два являются слабыми пылевами кольцами, которые не были обнаружены до пролета Voyager 2 в 1986 году.

Уран — седьмая планета от Солнца, полный оборот которой занимает 84 года, поскольку она вращается на боку под углом 90 градусов. Получается, что полюса Урана находятся попеременно 42 года в полной темноте и 42 года под солнечными лучами.

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