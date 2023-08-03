Зак Снайдер все еще хочет сделать режиссерскую версию «Запрещенного приема»

Режиссер Зак Снайдер заявил, что спустя 12 лет все еще хочет поработать над режиссерской версией своего психологического боевика «Запрещенный прием». Его слова передает Letterboxd.
По словам постановщика, первоначальная концовка фильма была изменена, так как Warner Bros. посчитала ее «слишком странной». Снайдер сказал, что в оригинале, когда Куколку уже подвергли лоботомии в подвале и полицейский светит на нее фонарем, декорации распадаются, она встает и поет песню на сцене.
«Она поет: „О, дитя, все станет проще“. Блонди и все люди, которые были убиты, присоединяются к ней. Идея в том, что странным образом, несмотря на то что она лоботомирована, она как бы застряла в этом бесконечном цикле эйфорической победы. Это странно, но в то же время вселяет оптимизм. Вот такой вот был конец», — добавил он.
«Запрещенный прием» рассказывает о девушке Куколке, которую жестокий отчим запер в психиатрической лечебнице. Столкнувшись с трудностями, девушка погружается в фантастический мир своего воображения, где с четырьмя другими обитательницами психушки замышляет побег.
В ленте снимались Эмили Браунинг, Эбби Корниш, Джена Мэлоун, Ванесса Энн Хадженс, Джейми Чун, Карла Гуджино, Джон Хэмм, Скотт Гленн, Оскар Айзек и другие.
Ранее стало известно, что Снайдер принимает участие в разработке видеоигры по своему грядущему фильму «Мятежная Луна», релиз которого состоится в декабре. Режиссер описывал ее как «огромную» и «захватывающую», добавив, что всегда хотел создать RPG.