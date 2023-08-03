Зак Снайдер все еще хочет сделать режиссерскую версию «Запрещенного приема»

«Она поет: „О, дитя, все станет проще“. Блонди и все люди, которые были убиты, присоединяются к ней. Идея в том, что странным образом, несмотря на то что она лоботомирована, она как бы застряла в этом бесконечном цикле эйфорической победы. Это странно, но в то же время вселяет оптимизм. Вот такой вот был конец», — добавил он.