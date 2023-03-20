По новому фильму Зака Снайдера создадут видеоигру

По грядущему фильму Зака Снайдера «Мятежная Луна» («Rebel Moon») разработают видеоигру. Об этом режиссер рассказал в недавнем интервью The Nerd Queens.
Снайдер не уточнил деталей проекта (потому что ему нельзя этого делать), но описал игру как «огромную» и «захватывающую», добавив, что всегда хотел создать RPG. Сам режиссер также принимает участие в разработке.
Снайдер не сообщил и для каких платформ разрабатывается игра, но Comic Book считает, что речь вряд ли идет о мобильной игре. Впрочем, и такой вариант тоже нельзя исключать.
Издание предполагает, что проектом может заниматься игровое подразделение Netflix. Именно для этого стримингового сервиса снималась «Мятежная Луна».
Съемки «Мятежной Луны» завершились в декабре прошлого года. Фильм расскажет о мирной колонии, которая находится на окраине галактики. Ей угрожает армия тирана Балисариуса, и одна из жительниц колонии начинает искать союзников на соседних планетах, чтобы спасти родной дом. Лента вдохновлена классическим фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев» и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса.
Премьера картины состоится на Netflix 22 декабря 2023 года. У проекта уже запланирована вторая часть.