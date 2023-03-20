Реклама
Новости

По новому фильму Зака Снайдера создадут видеоигру

Семён Гудошников
Сегодня в 17:36

По грядущему фильму Зака Снайдера «Мятежная Луна» («Rebel Moon») разработают видеоигру. Об этом режиссер рассказал в недавнем интервью The Nerd Queens.

Снайдер не уточнил деталей проекта (потому что ему нельзя этого делать), но описал игру как «огромную» и «захватывающую», добавив, что всегда хотел создать RPG. Сам режиссер также принимает участие в разработке.

Снайдер не сообщил и для каких платформ разрабатывается игра, но Comic Book считает, что речь вряд ли идет о мобильной игре. Впрочем, и такой вариант тоже нельзя исключать.

Издание предполагает, что проектом может заниматься игровое подразделение Netflix. Именно для этого стримингового сервиса снималась «Мятежная Луна».

Съемки «Мятежной Луны» завершились в декабре прошлого года. Фильм расскажет о мирной колонии, которая находится на окраине галактики. Ей угрожает армия тирана Балисариуса, и одна из жительниц колонии начинает искать союзников на соседних планетах, чтобы спасти родной дом. Лента вдохновлена классическим фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев» и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса.

Премьера картины состоится на Netflix 22 декабря 2023 года. У проекта уже запланирована вторая часть.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Акира КуросаваДжордж Лукас
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»