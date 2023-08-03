Голливудские актеры пожертвовали 15 млн долларов в поддержку бастующих

Фонд создан для оказания экстренной помощи нуждающимся из 160 тыс. членов профсоюза. Программа включается в себя, в том числе обучение и повышение квалификации. Ранее президент SAG-AFTRA Кортни Б.Вэнс обратился к бастующим актерам, которые еще в состоянии покрыть краткосрочные основные расходы на жизнь, с просьбой не тянуть с подачей заявления о помощи.