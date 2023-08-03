Голливудские актеры пожертвовали 15 млн долларов в поддержку бастующих

Звезды Голливуда пожертвовали более 15 млн долларов в Фонд Гильдии актеров, оказывающий помощь артистам в период забастовки. Об этом сообщает CNN.
Значительную помощь оказали Джордж Клуни и Мерил Стрип. «В этой забастовке мне посчастливилось поддержать тех, кто будет вести длительную борьбу с Голиафом. Мы будем вместе противостоять этим могущественным корпорациям, которые стремятся вытравить из нашей профессии человечность», — сказала она.
Стрип и Клуни не только жертвуют средства, но и всячески поддерживают фонд многочисленными призывами, побуждая артистов к щедрой помощи. Так, пожертвования в размере миллиона долларов и более внесли Леонардо Ди Каприо, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, Опра Уинфри, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Мэтт Дэймон, Хью Джекман, Арнольд Шварценеггер, Николь Кидман, Джулия Робертс и другие.
«Я горжусь тем, что могу поддержать фонд SAG-AFTRA и моих коллег-актеров, которые, возможно, испытывают трудности в этот исторический момент», — говорил Клуни.
Фонд создан для оказания экстренной помощи нуждающимся из 160 тыс. членов профсоюза. Программа включается в себя, в том числе обучение и повышение квалификации. Ранее президент SAG-AFTRA Кортни Б.Вэнс обратился к бастующим актерам, которые еще в состоянии покрыть краткосрочные основные расходы на жизнь, с просьбой не тянуть с подачей заявления о помощи.
В конце июля Дуэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму в пользу программы экстренной помощи. Сумма взноса не разглашается. По словам Вэнса, эти деньги способны помочь примерно 10 тыс. бастующих.