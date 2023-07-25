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Дуэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму Гильдии актеров в период забастовки

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:11

Президент SAG-AFTRA Кортни Б. Вэнс заявил, что Дуэйн Джонсон сделал семизначное пожертвование в пользу Программы экстренной помощи — благотворительной организации помощи актерам, существующей на пожертвования. Его словам передает Deadline.

«Вы помогаете тысячам актерам и семьям, которые остро нуждаются в помощи, а также берете на себя инициативу, чтобы другие последовали за вами! Мы ценим вас. И что потрясающе, так это то, что один чек поможет тысячам актеров сохранить еду на столе, обезопасить своих детей и сохранить машины в рабочем состоянии», — заявил Вэнс.

В начале забастовки глава Гильдии обратился к наиболее обеспеченным ее членам в надежде получить финансовую помощь. По его словам, семизначная сумма, которую пожертвовал Джонсон, поможет примерно 10 тыс. бастующих.

Программа экстренной помощи, доступная нуждающимся в срочной помощи членам Гильдии включает в себя, в том числе, обучение и повышение квалификации. Они будут предоставляться не только в период забастовки, но и после нее. Вэнс обратился к бастующим актером, которые еще в состоянии покрыть краткосрочные основные расходы на жизнь, с просьбой не тянуть с подачей заявления о помощи.

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