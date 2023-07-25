Дуэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму Гильдии актеров в период забастовки

Программа экстренной помощи, доступная нуждающимся в срочной помощи членам Гильдии включает в себя, в том числе, обучение и повышение квалификации. Они будут предоставляться не только в период забастовки, но и после нее. Вэнс обратился к бастующим актером, которые еще в состоянии покрыть краткосрочные основные расходы на жизнь, с просьбой не тянуть с подачей заявления о помощи.