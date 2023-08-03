Variety: новый «Аквамен» выйдет в назначенную дату, несмотря на забастовки

Первый фильм про Аквамена вышел 21 декабря 2018 года. Он закончился тем, что главный герой стал королем Атлантиды, арестовал своего брата и воссоединился с матерью, королевой Атлантой. А в сцене после титров зрителям показали полумертвого Черного Манту, которого впоследствии вылечил доктор Стивен Шин.