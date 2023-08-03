Variety: новый «Аквамен» выйдет в назначенную дату, несмотря на забастовки

DC Studios планирует выпустить фильм «Аквамен и затерянное королевство» в назначенную дату. Об этом пишет Variety со ссылкой на инсайдеров.
Как отмечает издание, это один из проектов, на планы которого не повлияли забастовки гильдий актеров и сценаристов США. В отличие от, например, сиквела «Дюны» Warner Bros.
Премьера сиквела «Аквамена» запланирована на 20 декабря. Пока создатели не показывали ни тизер, ни кадры из фильма. Подробности сюжета тоже не раскрываются.
Известно лишь, что режиссером вновь выступит Джеймс Ван, а главную роль сыграет Джейсон Момоа. Также в ролях: Бен Аффлек, Николь Кидман, Эмбер Херд и другие.
Первый фильм про Аквамена вышел 21 декабря 2018 года. Он закончился тем, что главный герой стал королем Атлантиды, арестовал своего брата и воссоединился с матерью, королевой Атлантой. А в сцене после титров зрителям показали полумертвого Черного Манту, которого впоследствии вылечил доктор Стивен Шин.