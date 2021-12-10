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На Гавайях завершились съемки «Аквамена-2»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:34

На Гавайях подошли к концу съемки фильма «Аквамен-2». Об этом рассказал исполнитель главной роли Джейсон Момоа в инстаграме.

Актер отметил, что поклонников будет ждать много сюрпризов в предстоящем фильме. Он также добавил, что был рад сниматься в своем родном штате.

«Я счастлив, что могу сделать перерыв после шести месяцев работы над „Акваменом“», — сказал Момоа.

О сюжете грядущей киноленты пока мало известно. Первый фильм закончился тем, что Артур Карри (Аквамен) стал королем Атлантиды, арестовал своего брата и воссоединился с матерью, королевой Атлантой. А в сцене после титров зрителям показали полумертвого Черную Манту, которого впоследствии вылечил доктор Стивен Шин.

В «Аквамене-2» снимаются Патрик Уилсон, Эмбер Херд, Николь Кидман, Темуэра Моррисон и Яхья Абдул-Матин II.

Режиссером вновь выступил Джеймс Ван. Премьера фильма запланирована на 16 декабря 2022 года.

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