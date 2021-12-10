На Гавайях завершились съемки «Аквамена-2»

На Гавайях подошли к концу съемки фильма «Аквамен-2». Об этом рассказал исполнитель главной роли Джейсон Момоа в инстаграме.
Актер отметил, что поклонников будет ждать много сюрпризов в предстоящем фильме. Он также добавил, что был рад сниматься в своем родном штате.
«Я счастлив, что могу сделать перерыв после шести месяцев работы над „Акваменом“», — сказал Момоа.
О сюжете грядущей киноленты пока мало известно. Первый фильм закончился тем, что Артур Карри (Аквамен) стал королем Атлантиды, арестовал своего брата и воссоединился с матерью, королевой Атлантой. А в сцене после титров зрителям показали полумертвого Черную Манту, которого впоследствии вылечил доктор Стивен Шин.
В «Аквамене-2» снимаются Патрик Уилсон, Эмбер Херд, Николь Кидман, Темуэра Моррисон и Яхья Абдул-Матин II.
Режиссером вновь выступил Джеймс Ван. Премьера фильма запланирована на 16 декабря 2022 года.