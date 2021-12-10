На Гавайях завершились съемки «Аквамена-2»

На Гавайях подошли к концу съемки фильма «Аквамен-2». Об этом рассказал исполнитель главной роли Джейсон Момоа в инстаграме.

Актер отметил, что поклонников будет ждать много сюрпризов в предстоящем фильме. Он также добавил, что был рад сниматься в своем родном штате.

«Я счастлив, что могу сделать перерыв после шести месяцев работы над „Акваменом“», — сказал Момоа.