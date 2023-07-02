«Они не пьют, не веселятся»: в твиттере обсуждают выгорание зумеров и конфликт поколений

В твиттере разгорелась дискуссия о конфликте поколений и выгорании. Начальник удивился коллегам-зумерам, покинувшим его компанию, и получил урок в отношениях с новым поколением.
Пользователь @Kukalyakin рассказал, что управляет рекламным агентством и в его окружении две двадцатилетние девушки пожаловались на выгорание. Его удивило то, как быстро молодые люди устали от трудовых задач.
Мужчина пожаловался, что «они не пьют, не веселятся как мы, у них все время какие‑то грустные дела». При этом поводов для такого быстрого эмоционального опустошения коллег он придумать не смог.
Ему показалось, что в 1990-е российские улицы были опасным и неспокойным местом, а он как начальник старается создать для сотрудников комфортную обстановку для требовательных зумеров: вешает шторы, настраивает кондиционер, приносит хорошие вентиляторы, дает деньги на дорогие компьютерные мыши. Однако вместо благодарности лишь получает упреки в токсичности.
Читатели быстро напомнили мужчине, как старшее поколение любило снимать стресс алкоголем, и это приводит лишь к проблемам со здоровьем и психикой. Так что, наверное, к лучшему, что девушки были равнодушны к выпивке.
Другая часть пользователей напомнила о непростой окружающей обстановке, которая за время взросления детей «нулевых» успела сильно измениться.
Некоторые подметили, что девушки работали в креативной индустрии, где нужно постоянно придумывать новые идеи. Ментальная нагрузка на таких должностях достаточно высока, даже если задачи рутинные и однообразные.
Один пользователь добавил, что сотрудницам могло не хватать ощущения ценности своего труда. Важно отделять этот тип мотивации от зарплаты, считает он, ведь их денежная ситуация отнюдь не кризисная, а пополнение на банковском счете кажется абстрактными цифрами.
В треде были и версии от зумеров. Они сразу отметили эйджизм рекламщика и прямоту его коллег, а также пояснили автору поста основные черты нового поколения, например, умение отстаивать свои границы, повышенные амбиции и нежелание засиживаться на месте.