«Хотела жить в Барбиленде, а приходится в Мачо-дача-хата-хаусе»: шутка из «Барби» покорила рунет

Фильм «Барби» вышел 21 июля, но продолжает быть источником мемов. На этот раз русскоязычная часть интернета сдалась перед Мачо-дача-хата-хаусом — домом мечты Кена, который проникся идеями патриархата.
Осторожно, дальше могут быть небольшие спойлеры.
Когда Барби и Кен попадают в реальный мир, их пути на время расходятся. Пока Марго Робби занимается своими делами, Райан Гослинг в роли маскулинной куклы случайно узнает о патриархате и решает срочно вернуться в Барбиленд, чтобы всем о нем рассказать.
Но есть загвоздка. Для Кена патриархат — это в первую очередь про коней, а уже потом про мужчин. И вот он, вдохновленный Диким Западом, возвращается в кукольный мир, чтобы успеть навести там свои порядки до возвращения Барби.
Все реформы Кена пусть будут для вас сюрпризом, на случай если вы еще не видели фильм, но про Мачо-дача-хата-хаус вы обязаны знать. Если коротко, это переделанный дом Барби, который благодаря «патриархату» стал выглядеть как типичный паб из вестерна.
Русскоговорящие пользователи, особенно жители Казахстана, быстро подхватили шутку и начали публиковать ролики в тиктоке о том, как выглядят Мачо-дача-хата-хаусы в реальной жизни.
И хотя в фильме Мачо-дача-хата-хаус был нежелательной противоположностью идеального мира Барби, в рунете все восхищаются находчивостью Кена и с радостью заглянули бы к нему в гости.
Мачо-дача-хата-хаус уже используют как имя нарицательное. Так называют любые места, которые обычно ассоциируются с мужчинами.
А еще в соцсетях пользователи активно интересуются, как звучит Мачо-дача-хата-хаус в оригинале. Отвечаем: Mojo Dojo Casa House. Первое слово используется в английском языке как разговорный синоним слов «сексуальный» или «дерзкий» (его часто употребляет Остин Пауэрс, например), dojo заимствовано из японского и используется для обозначения школы самбо или места для медитаций, а casa и house — это «дом» в переводе с испанского и английского соответственно.