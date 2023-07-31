«Хотела жить в Барбиленде, а приходится в Мачо-дача-хата-хаусе»: шутка из «Барби» покорила рунет

А еще в соцсетях пользователи активно интересуются, как звучит Мачо-дача-хата-хаус в оригинале. Отвечаем: Mojo Dojo Casa House. Первое слово используется в английском языке как разговорный синоним слов «сексуальный» или «дерзкий» (его часто употребляет Остин Пауэрс, например), dojo заимствовано из японского и используется для обозначения школы самбо или места для медитаций, а casa и house — это «дом» в переводе с испанского и английского соответственно.