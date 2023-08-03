Создатели «Полового воспитания» показали много новых кадров из финального сезона

В официальном твиттере «Полового воспитания» появились новые кадры из четвертого сезона сериала, который станет последним. Премьера запланирована на 21 сентября.
На снимках появились практически все ключевые герои ленты, от Мэйв и Эрика до Исаака и Эйми. А Отис вместе со своей мамой Джин появились на одном снимке с их новорожденным членом семьи.
Главные роли в четвертом сезоне «Полового воспитания» вновь играют Эйса Баттерфилд, Эмма Маки, Шути Гатва и Джиллиан Андерсон. А вот часть актеров второстепенных ролей после предыдущего сезона покинула проект — в их числе Ракхи Такрар, Таня Рейнолдс, Патришия Аллисон и Симона Эшли.
По сюжету Отис и Эрик поступают в Кавендишский колледж, Мейв исполняет свою мечту и переезжает учиться в США, Эйми впервые остается без отношений и лучшей подруги рядом, и у нее появляется время на увлечение искусством.