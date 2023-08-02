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Власти Греции обещали бесплатный отдых туристам, чьи поездки сорвались из‑за пожаров

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:00

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал, что страна предоставит бесплатный отдых туристам, чьи отпуска пришлось прервать из‑за пожаров на острове Родос. Об этом написал Reuters.

Они смогут приехать в Грецию на неделю весной или осенью 2024 года. Власти страны надеются, что путешественники «вернутся на остров и насладятся его природной красотой», отметил Мицотакис.

Пожары начались на Родосе 18 июля. Из‑за сильных ветров огонь распространился по всему южному и восточному побережьям, затронув множество курортов. В стране провели самую масштабную в истории эвакуацию.

Прибрежные отели и частные дома пришлось покинуть более 20 тыс. человек, среди них было много туристов. По словам Мицотакиса, пожары затронули 15% всего острова Родос. В данный момент ситуация нормализовалась, добавил премьер.

Политик подчеркнул, что лесные пожары в Средиземноморье не являются чем‑то необычным. Однако изменение климата, отмечаемое в последние годы, серьезно увеличило их интенсивность.

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Кириакос Мицотакис
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