Лесные пожары в Греции: жара, повторные возгорания и крупнейшая эвакуация

В Греции вспыхнули более 80 лесных пожаров на фоне аномальной жары и сильного ветра, который не позволяет обуздать стихию уже более пяти дней. Как минимум 30 тыс. жителей были эвакуированы в соседние безопасные регионы, а туристы вынуждены ночевать в местных школах, сообщает Би-би-си.