Лесные пожары в Греции: жара, повторные возгорания и крупнейшая эвакуация

В Греции вспыхнули более 80 лесных пожаров на фоне аномальной жары и сильного ветра, который не позволяет обуздать стихию уже более пяти дней. Как минимум 30 тыс. жителей были эвакуированы в соседние безопасные регионы, а туристы вынуждены ночевать в местных школах, сообщает Би-би-си.
Пожары не удается потушить полностью — на месте старых очагов возникают новые возгорания. Более того, в ближайшие выходные аномально высокая температура достигнет своего пика — 45 градусов по Цельсию, сообщает Греческая национальная метеорологическая служба.
Некоторые из метеорологов заявляют, что Грецию ждет самая сильная июльская жара за последние 50 лет. Рассказываем и показываем, что сейчас происходит в стране.
Местные жители
Первыми греческие власти эвакуировали жителей наиболее близких к пожарам деревень на острове Родос. Свои дома покинули около 19 тыс. человек из‑за густого дыма или даже открытого огня.
Позже стало известно об эвакуации на островах Корфу и Эвбея. AFP со ссылкой на греческую полицию пишет, что по всей стране перевезено более 30 тыс. человек.
Власти Греции заявляют, что это крупнейшая эвакуация за всю историю страны.
Туристы
Пожары распространились от центра Родоса к курортам на восточной части побережья, из‑за чего некоторые туристы были вынуждены экстренно покинуть отели. Часть из них бросала вещи и ночевала прямо на улицах, кого‑то поселили в спортзалы местных школ.
Британские путешественники вылетели из Греции дополнительными рейсами. Но не все — тысячи граждан Великобритании часами, а то и днями сидят в ожидании самолетов.
«Нас будто закинули в фильм-катастрофу. Было довольно грустно видеть, как это расстраивает мою жену, и очень трудно такое переживать в целом», — рассказал Би-би-си один из пострадавших.
Спасатели и пожарные
В спасательных операциях участвует греческий Красный Крест, а также сотрудники из Великобритании и стран Евросоюза. Представитель организации в Греции Мария Феггу называет бушующие сейчас лесные пожары в Греции одними из самых тяжелых, с которым она когда‑либо сталкивалась.
По словам Феггу, Красные Кресты из разных страны организуют поставки еды и воды для пожарных, борющихся с пламенем.
Помимо местных пожарных, справляться со стихией отправили сотрудники аварийных служб из других стран Евросоюза, отмечает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Привлечены семь самолетов и более 450 пожарных из Болгарии, Хорватии, Кипра, Франции, Италии, Мальты, Польши, Румынии и Словакии.
«Мы воюем и ориентированы исключительно на пожарный фронт», — заявил Мицотакис, отметив, что Грецию ждут «еще три трудных дня впереди», прежде чем аномальная температура, согласно прогнозам, начнет снижаться.
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СМИ, аварийные службы, власти, климатические организации и профильные отделения ЕС делятся фото и видео лесных пожаров в Греции. Вот некоторые из них: