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Новый ютуб-канал Владимира Соловьева обходит блокировку с помощью музыкальных миксов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:56

На ютубе обнаружили канал телеведущего Владимира Соловьева, который обходит блокировку, вероятно, с помощью музыкальных миксов. На это обратила внимание экс-журналистка «Дождя»* Мария Борзунова**.

На канале «Соловьев Live», созданном в марте 2023 года, опубликованы видео с музыкальными миксами и ремиксами и девушками на обложках. В то же время на главной странице канала висит прямая трансляция с самой передачей.

В описании канала перечисляются подборки музыки — car music, mix 2023, gangster music, g-house, guitar, trap music, bass и тому подобное. На канал подписаны более 31 тыс. пользователей.

Администрация YouTube заблокировала каналы Соловьева за нарушение условий использования платформы в марте прошлого года. Тогда он жаловался, что ему не дают проводить стримы на «Соловьев Live» из‑за массовых жалоб.

* Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ иностранным агентом.
** Мария Борзунова признана Минюстом РФ иностранным агентом.

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