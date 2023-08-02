СК проверит интервью Собчак с Паниным на оправдание терроризма

Лига безопасного интернета попросила Следственный комитет проверить интервью с Алексеем Паниным на ютуб-канале Ксении Собчак. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Екатерина Мизулина.
«В интервью Панин публично призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина. Букет его высказываний подпадает под ряд составов преступлений», — пишет глава Лиги безопасного интернета.
Претензии возникли из‑за скриншота публикации Панина, в которой он радуется взрыву на Крымском мосту. Из‑за поста на актера ранее завели уголовное дело об оправдании терроризма.
Юристы Лиги безопасного интернета говорят, что ответственность за высказывания может лечь как на Панина, так и на распространителя интервью, то есть Ксению Собчак.
«Наличие дисклеймера не является правовым основанием для освобождения от ответственности за распространение незаконной информации», — уточняет Мизулина.