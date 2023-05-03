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СМИ: на актера Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма

Семён Гудошников
Сегодня в 18:36

В отношении актера Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма, сообщают источники РИА «Новости» и «Ленты.ру». Ему грозит до 7 лет колонии.

Поводом для этого стал пост, в котором артист порадовался взрыву Крымского моста. Он был опубликован в октябре прошлого года.

По месту регистрации Панина были проведены обыски, сообщает канал Mash. Однако его квартира давно продана другому хозяину, и вещей актера там нет. Сам Панин эмигрировал в Испанию в 2020 году, а год назад получил визу в США и уехал туда.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022-го и унес жизни четырех человек. По делу о подрыве были арестованы 5 россиян, 2 украинца и армянин.

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Алексей Панин
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