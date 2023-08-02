Сериал «Неприличные деньги» по сценарию Слепакова* окончательно удалили из Premier

Онлайн-кинотеатр Premier, принадлежащий каналу ТНТ, удалил единственные два эпизода сериала «Неприличные деньги», которые успели выйти. Внимание на это обратила Ксения Собчак.
Первые две серии вышли в мае: сперва их показали на ТНТ, а затем они появились и в Premier. Однако продолжения зрители так и не увидели.
В сети предполагают, что картину не успели доснять, поскольку Семен Слепаков* уехал из России — он выступал в качестве сценариста и шоураннера. 14 апреля Слепаков попал в реестр иноагентов, после чего его имя пропало из титров «Неприличных денег».
Сериал «Неприличные деньги», действие которого разворачивается в 90-х, рассказывает о преподавателе провинциального института и докторе экономических наук, который становится владельцем первого в его городе секс-шопа. Ему приходится активно развивать этот бизнес, поскольку он становится единственным шансом спасти сына от колонии для несовершеннолетних.
В картине снялись Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Федор Бондарчук, Павел Деревянко и другие. Премьера состоялась 8 мая, и первые две серии получили неплохие отзывы зрителей.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.