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Глава Philip Morris заявил о необходимости установить сроки запрета на производство сигарет

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:32

Глава табачной компании Philip Morris International Яцек Ольчак заявил о необходимости установления даты запрета сигарет. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, это необходимо сделать по аналогии с регулировкой автомобильной промышленности в Великобритании, согласно которой к 2030 году должны быть прекращены продажи машин на бензине и дизеле.

Ольчак, который сам более 20 лет был курильщиком, но смог отказаться от этой привычки, считает, что сейчас сигаретам место в музеях. В качестве альтернативы он назвал вейпы.

«Правительства могли бы сократить курение и расходы на здравоохранение, если бы они поддержали табачные компании в поиске менее вредных для здоровья альтернатив, установив при этом крайний срок для запрета традиционных сигарет», — подчеркнул глава Philip Morris.

Компания с 2016 года пытается превратиться из крупнейшей табачной фирмы в научный центр, который поможет курильщикам бросить курить навсегда. Philip Morris инвестировала более 8,5 млрд фунтов стерлингов в проект «Будущее без курения» — от исследовательских работ до продвижения новых продуктов.

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