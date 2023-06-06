Глава Philip Morris заявил о необходимости установить сроки запрета на производство сигарет

Глава табачной компании Philip Morris International Яцек Ольчак заявил о необходимости установления даты запрета сигарет. Об этом сообщает Daily Mail.
По его словам, это необходимо сделать по аналогии с регулировкой автомобильной промышленности в Великобритании, согласно которой к 2030 году должны быть прекращены продажи машин на бензине и дизеле.
Ольчак, который сам более 20 лет был курильщиком, но смог отказаться от этой привычки, считает, что сейчас сигаретам место в музеях. В качестве альтернативы он назвал вейпы.
«Правительства могли бы сократить курение и расходы на здравоохранение, если бы они поддержали табачные компании в поиске менее вредных для здоровья альтернатив, установив при этом крайний срок для запрета традиционных сигарет», — подчеркнул глава Philip Morris.
Компания с 2016 года пытается превратиться из крупнейшей табачной фирмы в научный центр, который поможет курильщикам бросить курить навсегда. Philip Morris инвестировала более 8,5 млрд фунтов стерлингов в проект «Будущее без курения» — от исследовательских работ до продвижения новых продуктов.