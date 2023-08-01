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Вышел трейлер финального сезона мультсериала «Разочарование»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:55

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер пятого, финального сезона мультсериала «Разочарование», который выйдет на стриминговой платформе 1 сентября.

В новых эпизодах повзрослевшей принцессе Бин предстоит сразиться с собственной матерью — королевой Дагмар. Во главу с девушкой обитателям Страны грез предстоит побороться за свое «жили долго и счастливо».

В пятом сезоне шоу будет десять эпизодов. В их озвучивании участвуют Нэт Фэксон, Джо Димаджио, Тресс Макнил, Ричард Айоад, Мэтт Берри, Ноэль Филдинг, Мередит Хангер, Дэвид Херман, Шерон Хорган, Морис Ламарш, Люси Монтгомери и Билли Вест.

Автором фантастического анимационного ситкома выступает Мэтт Грейнинг, известный по работе над «Симпсонами». Он разрабатывает «Разочарования» с 2018 года — тогда мультсериал впервые появился на Netflix.

«Афиша Daily» рассказывала подробно о шоу сразу после его релиза, а также публиковала обзор третьего сезона. Кроме того, мы предлагали пройти тест и узнать, на кого из персонажей «Разочарования» вы похожи.

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теги
Netflix
люди
Мэтт БерриНоэль ФилдингДэвид ХерманМорис ЛамаршМэтт Грейнинг
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