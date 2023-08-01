Каждый четвертый россиянин считает, что 28 дней недостаточно для идеального отпуска

Респонденты с заработком свыше 80 тыс. рублей одинаково хватило бы четырех недель или больше (26% и 27%), от 50 до 80 тыс. — четырех недель (31%), а до 50 тыс. — трех недель. Чем выше доход россиян, тем чаще они считают идеальным отпуск длительностью более месяца, отметил Superjob.