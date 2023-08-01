Каждый четвертый россиянин считает, что 28 дней недостаточно для идеального отпуска

25% россиян считают, что 28 дней не хватает для идеального отпуска, поэтому нужно больше. 28% четырех недель хватает, делится результатами опроса 1600 респондентов сервис Superjob.
21% опрошенных для основательного отдыха необходим 21 день, 14% — две недели, лишь 3% хватило бы 10 дней. Чаще всего короткого отпуска хватает людям до 34 лет, а четырехнедельный чаще требуется старшему поколению.
Респонденты с заработком свыше 80 тыс. рублей одинаково хватило бы четырех недель или больше (26% и 27%), от 50 до 80 тыс. — четырех недель (31%), а до 50 тыс. — трех недель. Чем выше доход россиян, тем чаще они считают идеальным отпуск длительностью более месяца, отметил Superjob.
Количество людей, желающих длинный отпуск, выросло по сравнению с прошлым годом. Респонденты отмечали, что ценность длительных отпусков возросла, т. к. дорога за рубеж стала занимать больше времени.
В мае Минтруду предлагали ввести шестидневную рабочую неделю, хотя каждый второй россиянин одобряет идею четырехдневной, показал другой опрос. Число противников трех выходных находится на самой низкой отметке за последние четыре года. 64% респондентов уверены, что для решения всех задач им хватит четырех рабочих дней.