Нарезать спагетти и залить пиццу кетчупом: пранкер выводит из себя итальянцев и смешит зрителей

Британский тиктокер Бен Рид известен юмористическими видео, многие из которых посвящены романтическим отношениям. Путешествуя по Италии, он решил запустить серию пранкерских роликов: зная, как жители этой страны трепетно относятся к своей кухне и чтят культуру потребления еды, он рискнул разрушить все привычные устои. Сначала он пополам разламывал спагетти в людных местах, а потом начал ходить по заведениям, где макал круассан с ветчиной и сыром в кофе, посыпал пармезаном морепродукты, разбавлял эспрессо водой из бутылки.
Самый популярный тикток в этой серии набрал более 37,8 миллионов просмотров, там собрана нарезка самых ярких кадров. Другие подобные видео из Италии тоже открывают не менее миллиона раз — зрителей очень смешит реакция официантов и других посетителей заведений.
В ролике, который называется «Седьмой день, когда я раздражаю каждого встречного итальянца», пранкер заказывает спагетти и, вместо того чтобы наматывать их на вилку, начинает просто отрезать длинные концы ножницами. Сотрудник заведения непонимающе вглядывается в происходящее, а потом подзывает коллегу и шепчется с ней, указывая на иностранца. В итоге официант подходит к Риду и говорит, что так есть пасту «не положено». «Посетители смотрят на вас, вы не должны так делать», — добавляет он, несмотря на все уверения тиктокера, что «так удобнее». В итоге блогеру приходится подчиниться.
В другом видео Рид обильно поливает пиццу кетчупом, а потом берет в руки вилку и нож. Этого ему показалось недостаточно, и он добавил сверху новую порцию соуса. Глядя на это, официантка за его спиной ошеломлено хватается за голову и оглядывается в поиске коллег. Через пару минут за спиной пранкера появляется менеджер ресторана, который начинает за ним поглядывать. И, не выдержав повторной добавки кетчупа, он бросается к юноше с криком «Ты что делаешь?».
И пока одни комментаторы смеются над роликами, другие возмущаются, что их герои «норовят залезть в чужую тарелку». Но большинство пользователей переживает за коренных жителей страны, которые переживают «культурный шок». «Не шути так, у них обморок будет», — пишут под роликами, отмечая, насколько у итальянцев выразительная мимика и жестикуляция — например, известный жест со сложенными пальцами. Некоторых из людей, попавших на видео, происходящее злило: «Один из них еле удержался, чтобы не бросить в тебя чашку кофе», — замечают в комментариях.