Нарезать спагетти и залить пиццу кетчупом: пранкер выводит из себя итальянцев и смешит зрителей

В ролике, который называется «Седьмой день, когда я раздражаю каждого встречного итальянца», пранкер заказывает спагетти и, вместо того чтобы наматывать их на вилку, начинает просто отрезать длинные концы ножницами. Сотрудник заведения непонимающе вглядывается в происходящее, а потом подзывает коллегу и шепчется с ней, указывая на иностранца. В итоге официант подходит к Риду и говорит, что так есть пасту «не положено». «Посетители смотрят на вас, вы не должны так делать», — добавляет он, несмотря на все уверения тиктокера, что «так удобнее». В итоге блогеру приходится подчиниться.