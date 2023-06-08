Тиктокерка @the.marchie — специалистка по продажам и маркетингу. В какой‑то момент компания, в которой она работала, приняла решение ее уволить — единственную из команды. Блогерка не называет причин произошедшего, но в свой последний рабочий день она позаботилась о том, чтобы ее надолго запомнили в офисе. Она развесила по всем помещениям собственные фотографии, подписанные разными словами. В опубликованном тиктоке видно, что над одной из них написано слово «Базинга» — оно стало популярно благодаря Шелдон Куперу, главному герою сериала «Теория большого взрыва». Шелдон использовал «базингу» в розыгрышах, которые проводил над своими друзьями.