Тиктокерка @the.marchie — специалистка по продажам и маркетингу. В какой‑то момент компания, в которой она работала, приняла решение ее уволить — единственную из команды. Блогерка не называет причин произошедшего, но в свой последний рабочий день она позаботилась о том, чтобы ее надолго запомнили в офисе. Она развесила по всем помещениям собственные фотографии, подписанные разными словами. В опубликованном тиктоке видно, что над одной из них написано слово «Базинга» — оно стало популярно благодаря Шелдон Куперу, главному герою сериала «Теория большого взрыва». Шелдон использовал «базингу» в розыгрышах, которые проводил над своими друзьями.
На следующий рабочий день бывшие коллеги сообщили @the.marchie, что действительно потратили большую часть дня на поиски приклеенных фотографий — они начали собирать их на магнитной доске.
«Самое приятное в этом то, что я пронумеровала все эти фотографии, но пропустила некоторые цифры. Они никогда не будут уверены, что нашли все», — произносит блогерка в конце ролика, прежде чем вновь звонко расхохотаться.
«Я знаю, что они сожалеют о том, что уволили тебя. Им будет не хватать этой энергии», — пишут под роликом, подбадривая девушку и одобряя задуманный ею розыгрыш. Зрители уверены, что бывшие коллеги точно еще долго ее не забудут. «Пропустить цифры действительно жестоко, но я одобряю», — добавляет одна из пользовательниц тиктока.