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Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:18

Власти Эфиопии подали заявку на вступление в БРИКС — экономическое содружество развивающихся государств, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Об этом сообщил The Reporter со ссылкой на МИД страны.

Представитель ведомства Мелес Алем заявил, что в Эфиопии надеются на поддержку членов объединения. «Мы надеемся на позитивный отклик», — подчеркнул Алем.

«Поскольку мы — страна, которая была одним из основателей таких глобальных институтов как Африканский союз и ООН и стремится гарантировать соблюдение наших национальных интересов, нам важно присоединяться к таким блокам как БРИКС», — добавил он.

На долю пяти государств-членов БРИКС приходится свыше 40% мирового населения и около четверти мирового ВВП. Кандидатом на вступление в содружество является Бангладеш.

Также заявки на присоединение к БРИКС подали Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир и Индонезия. В прошлом месяце официальные лица из ЮАР заявляли, что еще более 19 стран выражают заинтересованность в членстве в БРИКС.

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